Diskussionsrunden, Dichter- und Sachbuchlesungen von Neuerscheinungen, Filmvorführungen, Übersetzerworkshops, Autorenporträts, Nature Writing und noch viel mehr: Das Erlanger Poetenfest hat so viel zu bieten, wie sonst kaum ein Literaturfest der Republik. Das Erfolgsrezept dieses Kultfestivals – bei dem auch meist das Wetter mitspielt - ist, dass es aus einer Hand kommt: Bodo Birk, der im Kulturamt Erlangen die Abteilung Festivals und Programme leitet, plant und organisiert es mit seinem neunköpfigen Team - ebenso wie das Figurentheater-Festival Erlangen und den Comic-Salon. Iris Buchheim hat mit Bodo Birk gesprochen.

Iris Buchheim: Wie sind Sie zum Erlanger Poetenfest gekommen? Sind Sie Germanist oder eher ein Kulturmanager?

Bodo Birk: Ich verstehe mich tatsächlich eher als Kulturmanager, aber ich habe in Erlangen studiert - Theaterwissenschaft, Germanistik und Politikwissenschaft - und bin während meines Studiums schon mit diesem Festival in Berührung gekommen, habe da schon mein Studium teilweise mitfinanziert. Nach meinem Studium habe ich erstmal ein paar Jahre am Theater gearbeitet und dann aber schnell gemerkt, dass ich diese Vielfalt an inhaltlichen Themen, die im Kulturamt in Erlangen zu bearbeiten sind, von Comics und grafischer Literatur über die klassische Literatur bis hin zu zum Figurentheater sehr interessiert und reizt. Ich bin dann ein paar Jahre nach meinem Studium ins Kulturamt gewechselt und als der Erfinder dieser Festivals und langjährige Leiter Manfred Fischer in Ruhestand gegangen ist, habe ich vor nun auch schon über 15 Jahren die Leitung übernommen.

Das Festival findet an 15 Orten der Stadt statt – haben Sie persönlich einen Lieblingsort?

Im Grunde ist das Besondere an dem Poetenfest nicht ein besonderer Ort. Unser Standortvorteil in der kleinen Stadt ist, dass alles wahnsinnig eng beieinander liegt, alles in wenigen Minuten fußläufig zu erreichen ist. Natürlich ist der Schlossgarten - die Lesungen unter freiem Himmel an den Wochenenden - das Alleinstellungsmerkmal, das Zeichen für das das Poetenfest bekannt ist. Aber alle anderen Veranstaltungsorte gruppieren sich ja direkt um den Schlossgarten herum: das Markgrafentheater, in dem abends die großen Porträts stattfinden. Das Theater in der Garage, die Orangerie, in der viele Gespräche und Diskussionen zu politischen und gesellschaftlichen Themen stattfinden, ist dem Schlossgarten direkt gegenüber. Und selbst zum E-Werk und zum Stadtmuseum läuft man nicht länger als fünf Minuten. Das macht es eigentlich aus, dass immer die ganze Innenstadt bespielt wird, und dass man im Gegensatz zu anderen großen Festivals in Großstädten in Erlangen nicht eine einzelne Veranstaltung besucht - wo man nur an einem Aufsteller oder an einem Plakat merkt dass man Teil eines Festivals ist - sondern dass man immer das Festival besucht. In der Regel besuchen die Leute auch nicht nur eine Veranstaltung am Tag, sondern sie gehen zum Poetenfest, machen sich ihren Plan und hoppen von einem Veranstaltungsort zum nächsten und schauen sich drei, vier, fünf Veranstaltungen an einem Tag an. Das ist durch diese räumliche Nähe und durch diese durch diese Konzentration der Veranstaltungsorte eine einmalige Sache.

Ich war nur einmal abends in Erlangen, bei der "Nacht der Poeten", die früher immer Donnerstagabends mit Bayern 2 im Markgafentheater stattfand. Jetzt läuft dort Donnerstag: "Europa im Gedicht. Grand Tour – Reisen durch die junge Lyrik Europas". Ist das eine neue Reihe?

Wir sind vor einem dreiviertel Jahr angefragt worden von der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung, die dieses Projekt mit Jan Wagner als Kurator gestartet haben, ob wir Kooperationspartner sein wollen, das würde aus Mitteln der Bundeskulturstiftung finanziert. Das ist aber nicht als neue Reihe gedacht, sondern erst einmal eine Einzelveranstaltung. Wir würden uns freuen wenn sich in Zukunft mit Bayern 2 und Lyrik wieder etwas ergeben würde, und es zeichnet sich ab, dass da wieder was passieren könnte.