31-jährige Filmemacherin aus Karlstadt gewinnt Goldenen Herkules

Joey Arand ist gerade in ihrem Auslandssemester auf der französischen Insel La Réunion, als ein Zyklon über die kleine Insel im Indischen Ozean hinwegfegt. Und die damals 23-Jährige macht, was Dokumentarfilmerinnen am besten können: Sie beobachtet. Sie nimmt wahr wie die Bewohnerinnen und Bewohner des französischen Übersee-Département mit der Naturgewalt umgehen.

Eingesperrt mit einer alkoholisierten Mutter

In einem Haus über Stunden eingesperrt sein, ohne Wasser oder Strom – mit geschlossenen Fensterläden. Jahre später hat die heute 31-Jährige aus diesem Motiv einen Spielfilm gemacht. Entstanden ist "La sorsier kabiné - zu deutsch: Die Klohexe", der nun auf dem 38. Kasseler Dokumentarfilm- und Videofest Weltprämiere gefeiert hat. Der 30-minütige Film erzählt von zwei Geschwistern, die in einem Haus auf der Insel ausharren, während ein Zyklon durch die Nacht tobt. Die Kinder fürchten sich vor der Klohexe, doch ihre betrunkene Mutter ist keine Hilfe. Also schreiten die Kinder selbst zur Tat.

Jury lobt "vielfältige kinematografische Mittel"

Die Jury zeigt sich fasziniert und verleiht der jungen Filmemacherin für ihr Werk den Goldenen Herkules. "Joey Arand beeindruckt durch den souveränen Einsatz der vielfältigen kinematografischen Mittel", heißt es in der Begründung. Dabei setzt Arand über weite Strecken ihres Spielfilms auf dokumentarische Mittel. Ohne große Regieanweisungen ließ sie die jungen Schauspieler die beklemmenden Szenen in dem Haus spielen. Die Zyklon-Gefühle erzeugte sie durch aufwendiges Sounddesign.

Die Helden ihres Films sind Kinder: "Also die Message, die man heute sehen kann, gerade in dieser beklemmenden Corona-Zeit, ist, dass wenn Kinder auf engstem Raum mit ihrem Eltern leben, die sich unter Umständen nicht gut um die Kinder kümmern, z.B. wegen häuslicher Gewalt oder Alkoholismus - dass, diese Kinder manchmal trotzdem eine erstaunliche Stärke entwickeln können, oder Lebensfreude", sagt Arand gegenüber BR24. Durch die Macht der Fantasie könne man Dinge anders verarbeiten.

3.500 Euro – und ein Skateboard

Es sei für jeden Filmschaffenden in der Region ein Traum, einmal den Goldenen Herkules zu bekommen, freute sich Arand über die Auszeichnung in Kassel. Zum Preisgeld von 3.500 Euro gab es noch als Preistrophäe ein Skateboard mit Herkules-Bemalung. Den Film hat die 31-Jährige Regisseurin und Lehrkraft für besondere Aufgaben an der Kunsthochschule Kassel mit ihrem reinen Frauenteam auf La Réunion gedreht.

Für das Kasseler Dokumentarfilm- und Videofest reichten Filmschaffende 3.069 Arbeiten aus 131 Ländern ein. Die diesjährige Ausgabe findet hybrid statt und bietet daher die Möglichkeit, Filme nach deren erster Präsentation im Festivalkino für sechs Tage von zu Hause aus abzurufen. Das komplette Programm finden Sie hier, noch bis 26. November ist Arands Film dort noch verfügbar.