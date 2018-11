So leistet eine Ausstellung mit 300 Jahre US-Kunst Pionierarbeit

Schon der erste Blick spannt einen Bogen über die Ausstellung, in der wirklich oder scheinbar Vertrautes und völliges Neuland eng beieinander liegen. Zentral in der Blickachse hängt eine Ikone der amerikanischen Kunst: Edward Hoppers Bild von „Hodgkins Haus“: Ein weißes, verwinkeltes Landhaus auf einer grünen Wiese unter blauen Himmel. Die dunklen Fensteröffnungen, die Leere in diesem Bild geben ihm den rätselhaften, irgendwie unheimlichen Ausdruck, der so charakteristisch ist für diesen Künstler. Rätselhaft und unheimlich sind auch die Porträts, die links und rechts von dem Durchgang hängen, der den Blick auf Hopper freigibt. Eine uralte Frau mit großer Haube und knorrigen Fingern, völlig naiv, fast ungelenk gemalt. Und ein Indianer mit tätowierter Stirn, der ernst aus einem ovalen, herrschaftlichen Porträt blickt. Die beiden hat sicher noch nie ein Museumsbesucher in Deutschland gesehen.

Bislang ungesehene Einblicke in die Geschichte der USA

"Ich habe mein Examen über amerikanische Malerei absolviert, deswegen war mir das meiste nicht unbekannt, Sonst hätte ich nicht gewusst, was da schlummert und hätte das Thema nicht zum Thema einer Ausstellung gemacht", sagt Kuratorin Barbara Schäfer. Sie hat sich einen beruflichen Traum erfüllt mit dieser Ausstellung, die fünf Jahre Vorarbeit und einen intensiven Austausch mit Museen und Kunstexperten in den USA erfordert hat. Von den 130 Kunstwerken, die jetzt im Wallraf-Richartz-Museum zu Gast sind, waren die allermeisten noch nie in Europa zu sehen. Ganz nebenbei geben sie auch einen Einblick in die vielfältige Museumslandschaft quer durch den nordamerikanischen Kontinent, zu der auch viele Stiftungen und ähnliches gehören. "Natürlich gibt es die großen Häuser an der Ost- und Westküste, aber wir haben auch ganz viele kleine Sammlungen, Universitätssammlungen, kulturhistorische Sammlungen übers ganze Land verteilt, die wir zu unseren Leihgebern zählen".

Ein ganzes Ausstellungskapitel widmet sich Werken von der Ostküste Nordamerikas, die älter sind als die USA und noch aus kolonialen Zeiten stammen. Wie die fremdartig-eindrucksvollen Porträts des Indianers und der 100-jährigen Siedlerin, die zu den ersten puritanischen Kolonisten aus England gehört hat. Höhepunkt und Abschluss dieses ersten Teils ist ein großes Historiengemälde von John Trumbull: die Unterzeichnung der Unabhängigkeitserklärung 1776. Eine andere Version dieses Bildes schmückt die Kuppel des Kapitols in Washington. Der Blick in die Geschichte der USA ist ebenso Thema dieser Ausstellung wie die Begegnung mit hierzulande ganz unbekannter Kunst. "Das war auch unser Anliegen, dass wir viel über die kulturhistorische Entwicklung erzählen. Nur vor diesem Hintergrund versteht man die Kunst, die zur jeweiligen Zeit geschaffen worden ist.en.