300 Jahre nach der Uraufführung: Bayreuther Barockoper zu sehen

Sie ist eine der wenigen Barockopern, die aus der reichen Opernkultur des Bayreuther Hofes zu Teilen überliefert ist: "L'Huomo" von Andrea Bernasconi. Das Libretto – also den Text zu der Oper – hatte Markgräfin Wilhelmine anlässlich des Besuchs ihres Bruders Friedrich II. geschrieben. Gestern Abend, fast 300 Jahre nach der ersten Aufführung des Stücks, konnte man es erstmals wieder sehen und hören.

Entsprechend spürbar war die Anspannung bei einer der letzten Proben im Markgräflichen Opernhaus in Bayreuth. Von einem wahrgewordenen "Kindheitstraum" ist bei den Darstellern und Musikern die Rede, ein anderer spricht davon, dass "Musikgeschichte" geschrieben werde.

"Tausende von Fehlern" in den Noten – intensive Vorbereitungen

Für die Vorbereitungen hatte sich die Uni Bayreuth mit geschichtlichen Dokumenten beschäftigt. In mühevoller Arbeit wurde das noch vorhandene Noten- und Textmaterial im Rahmen eines Projektes bearbeitet und analysiert. "Die Noten sind eine Abschrift und da sind tausende von Fehlern drin", so Dorothee Oberlinger. Die Dirigentin und Blockflötistin ist für die Musikalische Leitung zuständig. Man habe die Details der Aufführung gemeinsam erforscht: "Ist die Arie wirklich von einem Bass gesungen worden oder war es vielleicht doch ein Tenor?" Bis man sich dem Werk annäherte, habe es eine Weile gedauert, sagt Oberlinger.

Eine Prise Sarkasmus im Markgräflichen Opernhaus in Bayreuth

Die Barockoper handelt von Anemone, der in seiner Pubertät regelrecht durch den Pfeil der Liebe erwacht und so das Leben mit all seinen Verführungen für sich entdeckt. Immer wieder steht der junge Mann vor neuen Herausforderungen, muss sich zwischen Lust und Vernunft entscheiden. Das ist übrigens ein kleiner Seitenhieb Wilhelmines auf die Untreue ihres Ehemannes.

"Sie kommt am Ende zu dem Fazit, dass die Männer nichts dafür können, sondern: das sind alles die bösen Geister, die die Männer immer wieder zu den schlechten Entscheidungen hinziehen. Das meint sie aber auch eher sarkastisch", analysiert Opernsänger Philipp Mathmann.

BR Klassik überträgt Barockoper "L'Huomo" live im Stream

Während der Aufführungen werden erstmals Ton- und Bildaufnahmen von Wilhelmines Werk gemacht. Der BR überträgt die Aufführung an diesem Samstag live ab 19.30 Uhr im Stream. Außerdem sind die Aufzeichnungen anschließend im Kino des neuen Opernhausmuseums für alle zu sehen.