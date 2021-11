"30" von Adele – Herzschmerz für alle

Adele macht auf "30" mal wieder, was Adele am besten kann: Klavierballaden mit dramatischem Gesang. Wie hier in "Easy On Me". Diese Piano-Pop-Ästhetik trifft den Geschmack von Millionen Menschen. Ob jung oder alt, die meisten können etwas anfangen mit dieser manchmal doch arg theatralischen Pop-Musik. An einigen Stellen ist Adeles Dramatik kaum auszuhalten. Im Stück "To Be Loved" zum Beispiel. "Ich mache immer alles kaputt", singt die Britin wehleidig. Doch das Selbstmitleid wirkt hier wie ein Klischee.

Düster wie nie

Zum Glück weicht Adele auf "30" eher ab von diesem altbekannten Muster. Andere Songs vermitteln ihre Inhalte viel besser. Und die 33-Jährige muss ganz schön was loswerden. Sie singt darüber, wie es ist, sich krankhaft einsam zu fühlen, wie sie angefangen hat zu zweifeln am Leben, und wie sie sich schließlich getrennt hat von ihrem Ehemann. In "Hold On" singt sie: "Ich bin mein schlimmster Feind, ich hasse es, ich selbst zu sein." So düster und niedergeschlagen kannte man Adele bislang nicht.

Man merkt ziemlich schnell: "30" ist ein Trennungsalbum. Aber es ist auch Adeles abwechslungsreichste Platte bislang. Dabei ist Adele ihr eigenes Genre. Sie ignoriert alle Pop-Trends der letzten Jahre. Die besten Stücke der Platte hat sie zusammen mit dem jungen Musiker Inflo geschrieben. Zum Beispiel "Woman Like Me": Das Stück atmet. Ganz gelassen wirft Adele ihrem Ex vor, selbstgefällig und faul zu sein. Die zurückhaltende Form lässt die Message umso deutlicher werden. Und wie Adele hier singt: beeindruckend.

Ungefährlich, aber gelungen

Sowieso klingt Adele auf "30" besser denn je. Sie etabliert zwar überhaupt keinen neuen Sound, dafür sich selbst als Marke. Wie auf ihren bisherigen Alben arbeitet sie nicht mit anderen Pop-Stars zusammen. Wenn sie nicht tourt, oder gerade ein Album veröffentlicht, hört man kaum etwas von ihr. Und Werbedeals lehnt sie kategorisch ab. Auch eine politische Haltung ist nicht mal ansatzweise erkennbar.

Am Ende ist "30" ein relativ ungefährliches, aber gelungenes Pop-Album, das maximal anschlussfähig ist: Denn wer kennt das nicht? Herzschmerz und Selbstzweifel? Adele erzählt nichts Neues über diese universellen Gefühle. Aber sie erinnert uns daran, dass es einen Ausweg gibt aus der Krise. Wer könnte diese positive Message nicht gerade gut gebrauchen? Auch Adele hat sich wieder neu verliebt. Im letzten Stück der Platte singt sie: "I can love, I can love again".

