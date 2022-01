2G+ und Maskenpflicht: Die Berlinale 2022 soll stattfinden

Die Filmfestspiele in Berlin sollen dieses Jahr trotz gestiegener Infektionszahlen wieder mit Publikum stattfinden. Die Ausgabe von 2022 ist vom 10. bis 20. Februar geplant. Dabei sollen in den Kinos bestimmte Regeln gelten: Zutritt sollen nur Menschen haben, die gegen das Coronavirus geimpft oder genesen sind. Zusätzlich werden ein Test und eine Maske benötigt. Grundsätzlich werden die Platzkapazitäten in den Kinos wegen der Pandemie auf 50 Prozent reduziert.

Großes Duell um den Goldenen Bären?

Die Regisseure Andreas Dresen ("Gundermann") und Ulrich Seidl ("Paradies"-Trilogie) gehen bei der 72. Berlinale ins Rennen um den Goldenen und die Silbernen Bären. Dresen wird mit "Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush" und Seidl mit "Rimini" im Hauptwettbewerb vertreten sein, wie der künstlerische Leiter der Internationalen Filmfestspiele Berlin, Carlo Chatrian, am Mittwoch bekannt gab. Die Schauspielerin und Regisseurin Nicolette Krebitz ("Bandits", "Wild") präsentiert ihren Film "A E I O U - Das schnelle Alphabet der Liebe" mit Sophie Rois und Udo Kier.

Sieben der 18 Filme sind von Frauen

Zu den 18 Filmen im Wettbewerb – darunter 17 Weltpremieren – zählen auch die französischen Werke "Avec amour et acharnement" (Both Sides of the Blade) von Claire Denis mit Juliette Binoche, "Les passagers de la nuit" (The Passengers of the Night) von Mikhael Hers mit Charlotte Gainsbourg sowie der Eröffnungsfilm "Peter von Kant" von Francois Ozon mit Denis Menochet, Isabelle Adjani und Hanna Schygulla.

Ebenfalls vertreten ist unter anderen Michael Koch mit seinem Film "Drii Winter" aus der Schweiz. Aus Asien kommen unter anderem der südkoreanische "So-seol-ga-ui Yeong-hwa" (The Novelist's Film) von Hong Sangsoo sowie der chinesische "Yin Ru Chen Yan" (Return to Dust) von Li Ruijun. Bei sieben Filmen haben Frauen Regie geführt.

Keine Partys, Vorsicht am roten Teppich

Der beste Film des Wettbewerbs wird mit dem Goldenen Bären geehrt. Silberne Bären gibt es unter anderem für die beste Regie und das beste Drehbuch. Auch die besten schauspielerischen Leistungen werden geehrt. Über die Vergabe der Preise entscheidet eine internationale Jury, der in diesem Jahr der Drehbuchautor, Regisseur und Produzent M. Night Shyamalan als Präsident vorsitzt.

Die Berlinale ist in diesem Jahr vom 10. bis zum 20. Februar mit einem pandemiebedingt geänderten Konzept geplant. So werden in einem verkürzten Zeitraum bereits bis zum 16. Februar alle Premieren vorgestellt. Die Preisverleihung des Goldenen und der Silbernen Bären ist am Abend des 16. Februar vorgesehen. Der beliebte "Publikumstag" am Ende des Festivals wird auf die letzten Tage erweitert. Partys und Empfänge soll es nicht geben, Auftritte auf dem Roten Teppich in reduzierter Form aber schon.

