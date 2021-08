2G oder 3G? Künstler und Veranstalter geteilter Meinung

Als sich Helmut Vorndran kürzlich auf Facebook an seine Fans und Bekannten richtete, ahnte er wohl kaum, welch emotionale Diskussion er auslösen würde. Der Rhöner Autor und Kabarettist bat Ungeimpfte darum, seinen Auftritten fern zu bleiben. Stattdessen sollen nur noch Genesene und Geimpfte kommen – ausgenommen Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Das Echo auf Facebook und in der regionalen Presse war groß. "Ich bin nicht für eine Impfpflicht", sagt Vorndran im Gespräch mit BR24. Dennoch habe er kein Verständnis für viele Ungeimpfte: "Ihr Verhalten hat Auswirkungen auf uns alle."

Geimpft oder genesen – Test genügt nicht

Vorndran war damit einer der ersten Künstler in Unterfranken, der sich derart klar zu einer möglichen "2G"-Regelung positionierte. "2G" bedeutet: Zu Veranstaltungen in Innenräumen hätten nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt – ein negativer Test würde nicht mehr ausreichen. Erste Veranstalter fordern dieses Modell oder haben es bereits eingeführt, insbesondere mit Blick auf die kalte Jahreszeit. Im Raum Würzburg ist das Bild gemischt.

Pro Impfung, gegen eigenständige Vorschriften der Kultur

"Selbstverständlich sollte Gesundheit Priorität Nummer eins sein", sagt zum Beispiel Csaba Béke, Intendant im Theater Chambinzky. "Was wir aber sicher nicht tun ist, eigene Vorschriften zu generieren." Béke spricht sich klar für Impfungen aus. Er sieht Theaterbetriebe allerdings nicht in der Pflicht, Maßnahmen durchzuführen, die aus seiner Sicht in politischer Verantwortung liegen sollten: "Ich finde es obliegt in erster Linie der Politik diese Scherben aufzuräumen und eine gute Aufklärungspolitik zu machen."

Theaterleiterin: "Sehr große Gratwanderung"

Ähnlicher Meinung ist Angelika Relin. Sie ist Leiterin des Torturmtheaters Sommerhausen, das momentan nur teilweise bestuhlt werden darf. Aus Ihrer Sicht ist es "höchst unsolidarisch" sich nicht impfen zu lassen – ausgenommen Personen, die es aus medizinischen Gründen nicht können. Dennoch sagt sie: "Den Menschen vom öffentlichen Leben auszuschließen, das ist eine sehr große Gratwanderung." Eine "2G"-Regelung bei Veranstaltungen und im öffentlichen Leben fände sie bedenklich. "Ein gefährliches Spiel", wie sie sagt. In ihrem Theater will sie sich weiterhin an den rechtlichen Vorschriften orientieren: "Ich hoffe auf die Vernunft und die Freiwilligkeit unserer Gäste, sich impfen zu lassen."

Künstler: Impfung "aus Solidaritätsgründen" notwendig

Eine "2G"-Regelung begrüßen würde hingegen Künstler Klaus Wolf. Der Würzburger arbeitet als Akustiker und Gitarrist. Seit Beginn der Corona-Krise sind ihm nach eigenen Angaben knapp zwei Drittel seiner Einnahmen verloren gegangen. "Deswegen sind viele Kollegen mittlerweile abgewandert in andere Berufssparten. Ich denke, allein aus Solidaritätsgründen, müsste eigentlich sich jeder impfen lassen."

Wolf hat in der Corona-Zeit zwar staatliche Hilfen erhalten. Diese hätten jedoch nur einen Bruchteil seiner sonstigen Verdienste ausgemacht. "Wenn ich Kultur will, muss ich auch Opfer bringen. Wir Künstler bringen jetzt seit eineinhalb Jahren Opfer für die Allgemeinheit."

Spielstätten und Clubs fordern "2G oder PCR"

Die Würzburger Posthalle wiederum fordert ein anderes Modell: geimpft, genesen oder negatives PCR-Testergebnis. Damit schließen sich die Betreiber der Forderung der "Livekomm" an, dem Verband der Musikspielstätten. Der Branchenverband richtete Anfang August den Aufruf an die Politik, ab Oktober Maskenpflicht und Abstandsregelungen für Live- und Clubveranstaltungen abzuschaffen. Im Gegenzug soll dann "2G oder PCR" gelten. Die gängigen Covid-19-Schnelltests sind aus Sicht des Branchenverbands zu unsicher.

Joachim "Jojo" Schulz, Geschäftsführer der Posthallen GmbH, fände auch "2G ohne PCR" in Ordnung. Wichtig ist ihm vor allem, dass Konzertsäle künftig wieder stärker ausgelastet werden dürfen als aktuell. "Live-Entertainment lebt von Interaktion. Interaktion zwischen Künstler und Besucher, aber auch zwischen den Besuchern selbst. Das geht nicht mit Abstand."

Ministerpräsidentenkonferenz zuletzt für "3G"

"2G" oder "3G"? Eine klare Präferenz gibt es unter den befragten Veranstaltern und Kulturschaffenden im Raum Würzburg nicht.

Erst vergangene hatte sich die Ministerpräsidentenkonferenz für eine "3G"-Regelung ausgesprochen. Wenig später gab es bereits Gegenstimmen, etwa von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Durchaus denkbar, dass die Politik der Kultur und den Veranstaltern mit einer Entscheidung zuvorkommt.