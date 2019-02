28. Rother Bluestage mit 13 Konzerten

Der Kartenvorverkauf zu den Rother Bluestagen in schon im vollen Gange, denn vom 29. März bis zum 7. April treffen sich wieder etablierte Musiker und Besucher zu diesem Festival. Seit langem ist es weit über die bayerischen Grenzen hinaus bekannt.

28. Rother Bluestage

Den Beginn macht Walter Trout am 29. März um 20 Uhr in der Kulturfabrik. Nur für die Burghausener Jazzwoche und die Rother Bluestage kommt Walter Trout nach Deutschland. Er gilt als einer der besten Gitarristen überhaupt, seine Musik stellt eine gelungene Synthese zwischen Blues und Rock dar. Einen Tag später präsentiert sich Andrew Strong & Andreas Kümmert. Andrew Strong spielte in dem Kultmusikfilm „The Commitments“ den Sänger Deco Cuffe. Mit seiner charakteristischen, unverkennbaren Soulstimme prägte der damals gerade 18jährige den gesamten Film. Der Soundtrack wurde 12 Millionen Mal verkauft. Nach drei Alben, davon eine Goldene, und einige hundert erfolgreiche Konzerte gehört Andreas Kümmert zu den erfolgreichsten Musikern in Deutschland.

Starprogramm in Roth

Egal, ob purer Blues und Bluesrock, Vintage-Sound, funky Beats oder geschmeidige Harmonien wie sie auch Big Daddy Wilson und Gitarrenzauberer Zed Mitchell beherrschen – alle Musiker der diesjährigen Rother Bluestage ziehen am selben Strang. Sie machen beste Livemusik, sind hervorragende, zum Teil mit Preisen ausgezeichnete Musiker, die sich ihren Ruf hart erarbeitet haben. U

Die Bands

Bei den 28. Rother Bluestagen sind dabei: Walter Trout, Andrew Strong & Andreas Kümmert, Arthur Rosenbauer, Nina Attal, Wally & Ami Warning, Big Daddy Wilson & Band, Muddy What?, Mike Zito & Jeremiah Johnson, Larry Garner & Norman Beaker Band, Jane Lee Hooker & Vanja Sky, Jake La Botz feat. Smokestack Lightnin', ZED Mitchell Band, MF Robots

Die Karten

Karten für alle Konzerte gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen. Alle Fragen zum Vorverkauf werden gerne in der Kulturfabrik unter 09171 848-714 beantwortet.