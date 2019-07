25 Jahre "Space Night": Kosmisches Konzert in München

Männer, die auf Sterne starren, das hat, keine Frage, etwas Philosophisches. Der Blick nach oben regt zum Denken an. Nicht umsonst ist die sokratische Fabel vom Mann, der in den Brunnen fällt, weil er in den Himmel glotzt, eines der ersten philosophischen Selbstporträts. Und, alle Achtung, ein ziemlich selbstironisches. Die Fabel zeigt allerdings auch, dass er nicht ungefährlich ist, der Blick nach oben. Zumindest das Tagwerk erledigt man besser mit Blick nach vorn – für Weltflucht und Raumlust ist dagegen die Nacht reserviert. Auch im Bayerischen Rundfunk: Seit 25 Jahren gibt es sie, die "Space Night", philosophisches Fernsehen ohne Philosophen. Dafür aber mit Musik, die dem schlaflosen Couchgrübler zu Hause verrät, wie er die Sterne zu lesen hat.

Sprung zurück ins Happy Space Age

Dass diese Info ziemlich unterschiedlich ausfallen kann, zeigt der Blick auf das Programm der "Space Night in Concert II" am 2. Juli in München. Da hätten wir zum Beispiel das: Filmmusik zu "Superman": "Da ist ganz klar: das ist einfach heroisch, bombastisch und die Stimmung ist vorprogrammiert", sagt Patrick Hahn, der das Konzert des Münchner Rundfunkorchesters im Circus Krone Abend dirigieren wird. "Superman", das ist der Sprung zurück ins Happy Space Age. In die 50er- und 60er-Jahre, als die Raumfahrt mit aller Macht in die amerikanische Popkultur drängte. Noch Zukunftsmusik und gerade deshalb ein großes Versprechen, das lautete: Freiheit. Bedenken eher nicht, Angst schon gar nicht. Mit gereckter Faust geht’s stur geradeaus. Die Bläserfanfaren am Anfang, ein Aufbruchssignal – nicht um zu entdecken, sondern zu erobern. Der Blick nach oben, ins All, ist hier ein unbeirrter Blick nach vorn.

Wenn Visionen Wirklichkeit werden

Das gilt auch noch für die Titelmusik von "Star Trek", der Serie, die etwa so alt ist wie die Mondlandung. Und doch hat sich etwas verändert. Auch eine Fanfare klar, aber viel umwegiger. Da schwingt ein Moment der Unsicherheit, der Selbstbefragung mit, wie es vielleicht typisch ist, wenn Visionen wirklich werden – was der Raumfahrt vor 50 Jahren unglücklicherweise ja passiert ist. Da steht der Mensch also endlich auf dem Mond, schaut hoch in den Weltraum und merkt, dass sich seine Perspektive so großartig gar nicht verändert hat. Da draußen liegt noch genauso viel im Dunklen wie davor. Genau gesagt, eine Unendlichkeit.