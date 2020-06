25 Jahre danach: So umstritten war die Reichstagsverhüllung

Die Berliner sind ja leicht zu begeistern, aber schwer zu beeindrucken, wie die verwöhnten Hauptstädter in aller Welt. Gern strömen sie zu einem Spektakel, wollen überall dabei sein, aber nur, um hinterher jedem mitzuteilen, dass es so aufregend nun auch wieder nicht war. Gemessen daran haben Christo und seine Frau Jeanne-Claude vor 25 Jahren wirklich Erstaunliches geleistet, nämlich Berlin nachhaltig verblüfft und Deutschland entkrampft. Wie "vor einem Geheimnis" standen die Massen vor dem verhüllten Reichstagsgebäude, hat der Theologe Friedrich Schorlemmer mal gesagt, und genau so war es.

Staunen - eine seltene Erfahrung

Ehrfürchtig betasteten die Menschen den silbrigen Stoff, versenkten sich in den Anblick dieses unwirklichen, riesenhaften Baus, gerieten ins Staunen, was schon damals eine ausgesprochen seltene Erfahrung war. Und weil Christo alles selbst bezahlte, immerhin 13 Millionen Dollar, mussten die vielen Helfer kaum nörgelnde Passanten beruhigen. "Es gibt Leute, die das als Kunst empfinden", sagte eine resolute Betreuerin zu einem der wenigen Bedenkenträger. "Für diese Leute ist das Kunst und für Sie ist das eben keine Kunst, sondern was anderes."

Der von der Geschichte des 20. Jahrhunderts so sehr durchrüttelte Reichstag war plötzlich kein graues Monstrum mehr, sondern ein fremdartiges, bezauberndes, verlockendes, unergründliches Riesenobjekt genau an der ehemaligen Ost-West-Grenze. Ein absoluter Höhepunkt im Schaffen von Christo und Jeanne-Claude, und es kam genauso, wie es der SPD-Politiker und Architekt Peter Conradi am 25. Februar 1994 in der Bundestagsdebatte angekündigt hatte: "Christos Umhüllung des Reichstags mit Stoff gibt dem Gebäude eine neue, überraschende ästhetische Gestalt. Er eröffnet uns die Chance, diesen Bau in seiner Eigenart anders wahrzunehmen, die zeitweilige Verhüllung wird unsere Sicht darauf schärfen. Erkenntnis durch Verfremdung!"