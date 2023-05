25-jähriges Jubiläum: Sondersendung "quer" aus dem Lustspielhaus

Im Lustspielhaus in München ist an diesem Dienstagnachmittag alles in wuseliger Vorbereitung. Draußen parkt ein Übertragungs-Lastwagen des BR-Fernsehens, drinnen werkeln Redakteure, Techniker, Aufnahmeleiter und Kameraleute. Mittendrin: Christoph Süß. Seit 25 Jahren Moderator, Kabarettist, Parodist und Gesicht der Sendung "quer".

Quereinsteiger Christoph Süß

Dass es so kam, liegt an einem Casting-Video einer Werbeagentur, dass der Redaktion damals, als sie auf der Suche nach einem Moderator war, eher zufällig aufgefallen ist. Christoph Süß verkörperte darin einen Pfarrer, der einen Gebrauchtwagen verkaufen sollte. Das Redaktionsteam erkannte darin ein ebenso schwieriges Unterfangen wie ihr eigenes Ziel, satirische Elemente mit einem analytischen Blick auf das bayerische Wesen und die bayerische Politik zu verbinden.

25 Jahre wachsender Erfolg von "quer"

Am 26. Februar 1998 begrüßte der Moderator zum ersten Mal das "quer"-Publikum. Schon damals als Nachfolgeformat der legendären Jugendsendung "Live aus dem Alabama" / "Live aus dem Schlachthof" auf dem bis heute angestammten Sendeplatz Donnerstag, 20.15 Uhr. Allerdings nicht sofort mit dem Erfolg von heute. "Wir haben unser Publikum finden müssen und die uns auch", erinnert sich Christoph Süß.

Inzwischen hat sich "quer" zu einem ganz eigenen und sehr erfolgreichen journalistischen Format Bayerns entwickelt. Im vergangenen Jahr fuhr die Sendung mit durchschnittlich 15,9 Prozent Marktanteil die beste TV-Quote seiner Geschichte ein. Und auch im Netz mit 340.000 Followern auf Instagram funktioniert die Marke "quer". Für Björn Wilhelm, Programdirektor Kultur des BR ein Verdienst aller Macherinnen und Macher in diesen 25 Jahren, "vor allem auch das des Moderators Christoph Süß".

Mehr Fans, aber auch radikalere Gegner

Dass Björn Wilhelm nicht allein ist, wenn er der Sendung "mindestens weitere 25 Jahre" wünscht, zeigt sich auch im Lustspielhaus. Die Karten für die Abendveranstaltung waren ruckzuck ausverkauft und auch schon zur Generalprobe kommt Publikum. Ein Ehepaar aus Rheinland-Pfalz erzählt, es habe dafür sogar extra seinen Urlaub verlängert.

Es ist bemerkenswert, dass "quer" auch über die Grenzen Bayerns hinaus Fans hat. Mehr Gedanken macht sich Christoph Süß aber über die andere Seite: die Gegner der Sendung in Bayern. "Ich glaube, dass wir mehr beobachtet werden, dass wir genauer angeschaut werden", sagt er und meint damit nicht beleidigte Bürgerinitiativen oder verärgerte Bürgermeister, sondern Leute, die die Demokratie ablehnen. Als haltungsstarke Sendung hat "quer" in den vergangenen Jahren viel Gegenwind vom rechten Rand erfahren. "Die wissen, bei wem man anrufen muss, damit wir dann Ärger kriegen und uns damit befassen müssen und keine Zeit mehr für unserer Arbeit haben", sagt Christoph Süß.

Das Publikum wird von "quer" ernst genommen

Abschrecken lässt sich die Redaktion davon freilich nicht. Um auch vor der Landtagswahl im kommenden Oktober mit satirischen Elementen und journalistischen Analysen zur Meinungsbildung beizutragen ist es für "quer" unverzichtbar, das Publikum ernst zu nehmen. In Zeiten von Querdenkern und schrillem Populismus glaubt "quer" an ein Publikum, das die Einladung der Sendung annimmt, in Ruhe über die Dinge nachzudenken.

Ob das auch im Lustspielhaus gelungen ist? Die Aufzeichnung vom Dienstagabend mit Christoph Süß, Wolfgang Krebs sowie den Gästen Teresa Reichl, Eva Karl Faltermeier, Andreas Martin Hofmeir und vielen anderen Wegbegleitern aus 25 Jahren läuft heute Abend um 20:15 Uhr im BR Fernsehen.