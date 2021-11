24/7-Gesellschaft: Der Schlaf bleibt auf der Strecke

Einfach mal abschalten – vielen Menschen fällt dies immer schwieriger. Die Digitalisierung ermöglicht es uns, zu jeder Zeit an jedem Ort, immer und überall, erreichbar zu sein, zu arbeiten und die Freizeit zu verbringen. Was auf den ersten Blick traumhaft klingt, hat sich für viele aber längst in einen Albtraum verwandelt - wenn das stimmt, was uns Schlafforscher, Mediziner und Psychologen immer wieder diagnostizieren.

Müdes Deutschland - Schlafstörungen steigen deutlich

In den Medien lesen wir Überschriften wie "Müdes Deutschland - Schlafstörungen steigen deutlich an", "Ängste und Stress sorgen für mehr Schlafprobleme", "Schlafstörungen stehen im Verdacht, folgenschwere Krankheiten auszulösen" oder "Teenager schlafen im Schnitt zwei Stunden weniger als empfohlen".

Fast jeder zweite leide inzwischen ständig oder gelegentlich unter Schlafstörungen, das ergab eine Forsa-Umfrage im Auftrag der Techniker-Krankenkasse im letzten September. Eine weitere Umfrage der TK vom Mai 2020 hatte zudem ergeben, dass sich die Schlafqualität der Menschen seit Ausbruch der Corona-Pandemie weiter verschlechtert hat. Das bestätigte zuletzt auch eine Studie der Firma "Philips" zum Weltschlaftag am 19. März: 70 Prozent der Befragten aus 13 Ländern gaben an, dass sie seit Ausbruch der Pandemie neue Schlafprobleme haben.

Einer der Top-Schlafkiller: Das Handy

Auch junge Erwachsene und Teenager seien hierzulande zunehmend von Schlafstörungen geplagt, so eine Studie der Barmer Ersatzkasse vom August letzten Jahres. Die Gründe für die große Schlaflosigkeit sind vielfältig: Stress in der Arbeit, kleine Kinder, zu viel Alkohol am Abend, Medienkonsum im Bett - um nur einige Beispiele zu nennen.

Unter den Top Five der Schlafkiller: das Handy. Abends nochmal schnell die Social-Media-Accounts checken, mit Freunden chatten oder einfach ein bisschen daddeln, im Internet-Surfen – das, geben viele zu, raube ihnen den Schlaf. Der Blaulichtanteil der Bildschirme, haben Schlafforscher herausgefunden, unterdrückt die Produktion des Schlafbotenstoffes Melantonin.

Sonntagnacht schlafen viele Deutsche besonders schlecht

In der Nacht von Sonntag auf Montag schlafen die Deutschen übrigens besonders schlecht. "Das liegt daran, dass manche von uns die Arbeitswoche nicht montags beginnen oder am Montagmorgen kurz bevor sie zur Arbeit gehen, sondern eben schon am Sonntagabend", sagt Hans-Günther Weeß, einer der führenden Schlafexperten in einem Youtube-Vortrag zu seinem Buch "Die schlaflose Gesellschaft".

Darin macht er vor allem die 24-Stunden-Non-Stop-Gesellschaft als Ursache der verbreiteten Schlaflosigkeit aus: Schichtarbeit, Stress, der Druck, möglichst erfolgreich zu sein, möglichst viel zu erleben und dank neuer Medien immer auf Empfang zu sein, raube den Menschen zusehends den Schlaf. Ein Problem sei auch die Lichtverschmutzung in den Städten.

Besser einschlafen: Tipps vom Psychologen

Für einen guten Schlaf sei eine gewisse Schlafhygiene nötig, sagt der Züricher Arbeits- und Organisationspsychologe Theo Wehner im Gespräch mit Theo.Logik auf Bayern 2. Schlafhygiene gehe so, "dass ich den Tag ausklingen lasse, dass ich vielleicht in der Wohnung anfange, ab 21 oder 22 Uhr die Lichter runterzudimmen, in manchen Räumen sie ganz auszumachen."

Feste Rituale seien sinnvoll, doch viele Menschen wüssten gar nicht "wie sie das eigentlich abends machen. Wenn man die gefragt hat, dann stolpern die sich sozusagen durch so eine Checkliste, die sie in der Tat aber eigentlich nicht haben." Denn ein Patentrezept fürs Einschlafen gebe es nicht.

"Ich würde nicht so weit gehen, dass man dann ritualisiert seine Milch mit Honig trinken muss. Der Schlaf ist sehr individuell. Und auch diese Rituale, diese Schlafhygiene sollte sehr individuell sein." Theo Wehner

Wehner plädiert außerdem dafür, dem Schlaf wieder mehr Wertschätzung entgegenzubringen. Er sei nicht bloß eine notwendige "Reparaturinstanz". Im Schlaf sei individuelle Anarchie möglich: "Dort sind meine Ängste, meine Träume und auch meine Fantasien aufgehoben." Dies sei ein Luxus - und nicht nur ein notwendiges Übel.

Schlaflosigkeit kein neues Phänomen

Ein Blick in die Geschichte zeigt: Schlaflosigkeit wird nicht erst heute als gesellschaftliches Problem empfunden. Bereits Ende des 19. Jahrhunderts erschien eine Welle von Schlafratgeber-Literatur. Mit der Industrialisierung scheint der Schlaf in Bedrängnis geraten zu sein. Die Verbreitung des elektrischen Lichts lässt die starre Grenze zwischen Tag und Nacht erstmals verschwimmen.

"Haste nie, doch raste nie, sonst haste die Neurasthenie." Sprichwort, 19. Jahrhundert.

Die wummernden Maschinen in den neuen Fabriken produzieren im Schichtbetrieb und kennen keine Nachtruhe. "Neurasthenie" hieß der Burnout der Gründerzeit. Und auch in den 1920er-Jahren war von einer Massenschlaflosigkeit quer durch alle sozialen Schichten die Rede. Nicht von ungefähr gehen im Film dieser Zeit so viele Träumende, Schlafwandelnde und Schlaftrunkene um.

Industrialisierung: Schlaf muss sich in Arbeitsalltag einfügen

Mit der Industrialisierung setzte eine Rationalisierung der Zeit ein. Damit musste sich auch der Schlaf effektiv in den Arbeitsalltag einfügen. Acht Stunden Arbeit, acht Stunden Freizeit und acht Stunden Schlaf gelten seither als ideale Zeiteinteilung.

Die Historikerin Hannah Alheim führt in ihrer Geschichte des Schlafs aus, dass Schlafrhythmen in vorigen Jahrhunderten durchaus anders aussahen. Und dass unser Ideal vom Einheitsschlaf, also dem mindestens acht Stunden langen Durchschlafen, noch gar nicht so alt – und bis heute eng mit der Idee von wirtschaftlicher Produktivität verquickt ist.

Schlafmangel als Leistungskiller

Studien warnen: "Schlafmangel im Job ist ein Leistungskiller" oder "Durch übermüdete Mitarbeiter entstehen Milliardenlöcher in der Wirtschaft". Die Statistik zeigt auch, dass chronisch müde Mitarbeiter durchschnittlich mehr Tage im Jahr fehlen als Mitarbeiter, die einen gesunden Schlaf haben. Für Unternehmen bedeutet dies wiederum Kosten.

Sehr viel weniger verschlafen als die chronisch müden Mitarbeiter ist dagegen die Industrie, die mit speziellen Matratzen, Kissen, temperaturregelnden Pyjamas, Tees, Medikamenten und Ratgeberliteratur à la "Die Tiefschlafformel – voller Energie, ohne eine Minute länger zu schlafen" die passenden Angebote für die schlaflose Gesellschaft parat hält.

Digitalisierung verleiht schlafloser Gesellschaft neue Qualität

Solche Schlafoptimierungsphantasien begleiten uns ebenso durch die Moderne wie das Phänomen der schlaflosen Gesellschaft. Die Digitalisierung hat dem Ganzen eine neue Qualität verliehen. Der Blick aufs Smartphone erinnert uns ständig daran, was wir alles zu tun haben, wie viele Mails noch beantwortet werden müssen.

"Die Angst, etwas zu verpassen, liegt im Einzelnen und auch sozusagen der Anspruch, permanent zu funktionieren", sagt Organisationspsychologe Theo Wehner. Doch oft sei dies reine Ablenkung von Dingen, die man eigentlich angehen sollte: Probleme bei der Arbeit, in der Partnerschaft oder durch die Pandemie bedingt.

Zugleich verlockt uns das Handy mit allerlei Ablenkungen dazu, länger wach zu bleiben, während die Gesundheitsapp signalisiert, dass wir jetzt dringend Schlaf brauchen…