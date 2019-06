22.000 Besucher beim Figurentheater-Festival Erlangen

Das nach eigenen Angaben größte Festival in Deutschland für zeitgenössisches Figuren-, Bilder- und Objekttheater ist gestern Abend zuende gegangen. Thematische Schwerpunkte des Festivals waren in diesem Jahr Mensch und Digitalität, Demokratie und Stadt, Wahrheit, Globalisierung, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit, heißt es in einer Mitteilung des Kulturamtes der Stadt Erlangen.