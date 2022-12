2022 war das Jahr des Aktivismus in der Kultur

Fotografen stellen sich jetzt mitunter als "visuelle Aktivisten" vor. Als solche waren sie 2022 auch mit der Kamera dabei, als Klimaaktivisten der "Letzten Generation" und von deren Ablegern "La Ultima Generazione", "Just Stop Oil" und "Dernière Rénovation" in Museen Gemälde bekleckerten mit verschiedenerlei Lebensmitteln und sich anschließend an deren Rahmen und Schutzgläsern fixierten – auf dass den armen Modellbauern und Bastlern endgültig der Sekundenkleber auszugehen drohte.

Er kam sehr apokalyptisch, sehr endzeitig und untergangsselig daher, dieser Aktivismus, aber das ist schon immer einer seiner Wesenszüge gewesen. Nicht umsonst hat der Philosoph Karl Raimund Popper in seinem Klassiker "Die offene Gesellschaft und ihre Feinde" vor langem bereits geschrieben: "Ein Element blanker Verzweiflung steckt unverkennbar in dem 'grimmigen' Aktivismus, der denen bleibt, die die Zukunft voraussehen und die sich als Werkzeuge ihrer Ankunft fühlen."

Aus Gelehrten werden Gefährten, Klimaaktivisten

Vor gut hundert Jahren noch hat einer der ersten Aktivisten überhaupt, er hieß Kurt Hiller, in seiner "Ortsbestimmung des Aktivismus" festgehalten, dass der Aktivist "nicht Forscher, sondern Forderer" sei. Mittlerweile formieren sich Wissenschaftler zu aktivistischen Gruppierungen, nennen sich "Scientist Rebellion" oder "Scientists for Future" – so werden aus Gelehrten Gefährten der Klimaaktivisten. Nicht nur das hat sich geändert: War der Aktivismus, als er um 1920 herum das erste Mal sein Haupt hierzulande erhob, eine männliche Domäne und die Angelegenheit einiger Weniger, so sind die Aktivisten unserer Tage prägende Zentralfiguren, sie sind sehr viele und – sieht man nur auf ihre Wortführerinnen – ein weibliches Phänomen.

Luisa Neubauer, um nur die prominenteste deutsche Vertreterin zu nehmen, veröffentlichte 2022 ein Buch: "Gegen die Ohnmacht". Darin steht der Satz: "Niemand macht einen größeren Fehler als derjenige, der gar nichts macht, weil er nicht alles machen kann." Eine Maxime, die vom Philosophen Edmund Burke stamme, so die 26-Jährige, was klug und belesen anmutet, aber leider überhaupt nicht stimmt. Es ist ein Kuckuckszitat. Edmund Burke hat derlei nie geschrieben. Man kann das überprüfen.

Aktivisten-Schelte in den Sozialen Netzwerken

Die "Empörungsenergie", die nicht nur für Luisa Neubauer den Aktivismus kennzeichnet, schlägt ihm heute oft genug entgegen. Man täusche sich nicht: Es sind nicht allein Alte, die aufstöhnen und fragen, was das denn bringt, wenn wer die Hände zum Zwecke der Weltenrettung an das Geländer des Dirigentenpults in der Hamburger Elbphilharmonie bappt.