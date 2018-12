2018 hat Social Media endgültig seinen Zauber verloren

"F steht für unsere Fehler. F steht für fehlendes Vertrauen. F steht für den Frust darüber, dass wir unserer Verantwortung nicht immer gerecht geworden sind:" Zumindest hier in der Werbung gibt sich Facebook reumütig. Denn das Unternehmen hat auch im Jahr 2018 große Probleme. Seit der Wahl von Donald Trump wird das Unternehmen so ziemlich für alles verantwortlich gemacht, was in unserer Gesellschaft schlecht läuft: Vergiftung und Verdummung des öffentlichen Diskurses, Propaganda, Desinformation, Hate Speech. Facebook verspricht uns einander näher zu bringen, erreicht aber das Gegenteil, so der Vorwurf. "We didn’t take a broad enough view of our responsibility. And it was my mistake. And I’m sorry," beteuert Marc Zuckerberg.

Hassrede: kein Fehler, ein Feature!

Dabei ist Hassrede auf Facebook kein Fehler, kein Bug, der sich mit einem Update beheben ließe, sondern ein Feature. Soziale Netzwerke spülen immer die Inhalte nach oben, die die meisten Reaktionen hervorrufen. Likes, Shares, Kommentare. Und Bestwerte erreicht man nur durch hohe Emotionalität. Facebook erinnert uns sogar in seinem Imagefilm an die Wichtigkeit der hier geteilten Emotionen: "In Zukunft steht für uns das F für mehr Fortschritt und Veränderung. Für Freunde, die du jetzt wieder öfter in deinem Newsfeed sehen wirst. Für Funktionen, die den Schutz deiner Privatsphäre noch einfacher machen. Und für das Finden und Blockieren von Apps, die die Daten falsch nutzen."

Was der Konzern aber verschweigt: Babyfotos, Geburtstagswünsche, Bilder aus dem letzten Urlaub – positive Erinnerungen sind im Internet eine endliche Ressource. Hass hingegen, Ressentiments, Verschwörungsideologien und generell schlechte Nachrichten, die gibt es wie Sand am Meer. Keine Emotion ist so aktivierend wie die Wut. Und leider haben wir dieses Jahr gesehen, was passiert, wenn es nicht nur beim Absetzen von Hasspostings bleibt. "The investigation into suspicious packages sent to presidents, politicians, trump critics and CNN is still ongoing".

Vom Hassposting zur Briefbombe

Im Oktober schockiert eine Briefbombenserie die USA. Berühmte Trump-Kritiker, von Schauspielern wie Robert de Niro bis hin zu Politikern wie Hillary Clinton, erhalten verdächtige Pakete in der Post. Der Täter, ein fanatischer Trump-Anhänger, wird zwar schnell gefasst, aber der Fall zeigt: Verschwörungstheorien mögen zwar nur Worte sein, aber unter den richtigen Umständen können sie zur Gewalt führen. Denn natürlich hat auch der Bombenbauer zuvor massiv auf Social Media gepostet.

Einer der interessantesten Begriffe, die dieses Jahr im Diskurs geprägt wurden, ist der des stochastischen Terrorismus. Stochastischer Terrorismus bedeutet, in politischen Reden oder durch Postings so lange Wut zu schüren, bis irgendwann einer durchtickt. Einfach, weil es die Wahrscheinlichkeitsrechnung so verlangt. Die Briefbombenserie aus dem Oktober, die gegen berühmte Mitglieder der demokratischen Partei gerichtet war. Das Massaker in einer Synagoge in Pittsburgh - sie sind keine Einzelfälle, so das Narrativ des stochastischen Terrorismus. Sie gehören zu einer größeren Erzählung, hinein in ein Universum, das spalten will zwischen „denen da drüben“ und „wir hier vorne“.

Frankreich und die neuen Facebook-Algorithmen

Wir mussten dieses Jahr bitter lernen: Technik macht die Spaltung in der Gesellschaft nicht nur offenbar, sie kann sie auch verstärken. Die Hoffnung des Silicon Valley ist es nun, den Geist wieder in die Flasche zu bekommen. Das Programm so zu updaten, dass wir alle wieder friedlich zusammenleben. Eines der größten Updates, die Facebook dieses Jahr ausgespielt hat, sollte den Effekt haben, dass wir mehr von den Menschen in unserer Umgebung sehen und weniger von großen Nachrichtenseiten. Lokalität sollte Trumpf sein. Dass dieses Update vermutlich den gegenteiligen Effekt hatte, sehen wir gerade in Frankreich. Hier radikalisieren sich die Gelbwesten in lokalen Facebook-Gruppen, tauschen Bilder und Videos aus. Vieles spricht dafür, dass die Organisation der Gelbwesten ohne das Lokalitätsupdate von Facebook nicht so schnell geschehen wäre.

Immerhin ein Gutes hat uns das Jahr 2018 beschert. Wir reden endlich anders über unsere Beziehung zur Online-Welt. Gewalt, auch wenn sie in Anführungszeichen „nur“ im Internet ist, ist immer noch Gewalt. Diese Erkenntnis sickert inzwischen durch. Und tatsächlich beginnen so langsam Menschen sich zu immunisieren gegen den Kram, der im Internet steht. Es wird nicht mehr geliked, nicht mehr geshared, nicht mehr über jedes Stöckchen gesprungen, das einem die hauptberuflichen Provokateure hinhalten. Gerade junge Menschen fliehen aus den sozialen Netzwerken. Facebook hat endgültig den Nimbus des freundlichen und weltoffenen Konzerns verloren. Das nächste Update, das wird nicht mehr aus dem Silicon Valley kommen. Das nächste Update könnte heißen, dass wir alle kollektiv entscheiden bei solchen Plattformen nicht mehr mitzumachen.