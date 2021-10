200 Nackte am Toten Meer: Protestaktion gegen Umweltzerstörung

"Das Tote Meer verschwindet", so der amerikanische Künster Spencer Tunick bei seiner jüngsten Aktion im israelischen Arad: "Wir müssen einen Weg finden, den Pegel zu halten oder Frischwasser in das Meer bringen, aber gleichzeitig die Wasserversorgung aller Anrainer sichern. Wasser ist Leben." Um auf dieses Anliegen aufmerksam zu machen, rief der Fotograf rund 200 Statisten zusammen, ließ sie weiß bemalen und stellte sie in die Wüstenlandschaft am Ufer des biblischen Gewässers. Der "Times of Israel" zufolge dirigierte Tunick die Masse mit einem Megaphon von einer Leiter aus. Es sei bereits seine dritte Kunstaktion am Toten Meer.

Bezug auf das Alte Testament

Die weiße Farbe der Personen bezieht sich auf eine Stelle aus dem Alten Testament, wonach die Frau von Lot zur Salzsäule erstarrte, als sie sich bei der Flucht aus der Stadt Sodom umdrehte (Genesis, 19,26). Er fürchte nicht, dass irgendjemand zu Stein werde, so Tunick, das sei "schon eine ziemliche Strafe". Aber es reiche schon, ein Jahr keinen Humus zu haben. Mit Sinn für Humor ergänzte der Künstler, es habe nur zehn Minuten gebraucht, um die Körper weiß "anzustreichen", werde aber drei Tage in Anspruch nehmen, bis die Farbe abgewaschen ist. 2011 hatte der US-Künstler seine damaligen Modelle noch schlammbedeckt fotografiert.