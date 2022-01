200. Geburtstag: "Papa Schmid" als Figur im Stadtmuseum Amberg

Er war der Gründer des Münchner Marionettentheaters: Vor 200 Jahren, am 29. Januar 1822, wurde Josef Leonhard Schmid, genannt "Papa Schmid", in Amberg geboren. Aus diesem Anlass ist im Stadtmuseum Amberg jetzt eine lebensgroße Figur von "Papa Schmid" zu sehen.

Postkarte als Vorlage für Figur

"Sowohl Frack, als auch Schuhe stammen aus der Zeit Papa Schmids. Der Frack kommt aus einem Kostümhaus in Salzburg, die Schuhe habe ich zufällig auf einem Flohmarkt entdeckt", erzählt der Leiter des Münchner Marionettentheaters, und siebte Nachfolger Papa Schmids, Siegfried Böhmke. Als Vorlage für die Figur habe eine alte Fotografie gedient: Schmid sitzt auf einem Stuhl, vor ihm ein Tisch, darauf der Kasperl Larifari, eine der bekanntesten Figuren seines Marionettentheaters.

Marionettenspiel ließ Schmid nicht los

Spannend sei nicht nur die Figur im Stadtmuseum, sondern auch die Lebensgeschichte von "Papa Schmid", sagt die Leiterin des Stadtmuseums Amberg, Julia Riß. Schon als Jugendlicher habe er durch seinen Vetter Kontakt zur Puppenspielerei gehabt. "Nach einer Ausbildung zum Buchbinder ist er dann nach München gegangen und kam auf mehreren Wegen wieder zum Marionettenspielen. So veranstaltete er einige Aufführungen in seiner Wohnung", erzählt Riß. Bis dahin sei diese Form der Unterhaltung nur im privaten Bereich – dann meist für den Adel – oder als mobile Einheit auf den Jahrmärkten für die Öffentlichkeit zugänglich gewesen.

Schmids Anspruch: Unterhaltung und Wissensvermittlung

"Die Stücke, die auf den Jahrmärkten vor Erwachsenen und Kindern gespielt wurden, waren häufig sehr derb und eigentlich nicht für Kinder geeignet. "Papa Schmid" wollte aber Stücke zeigen, die sowohl unterhaltsam, als auch lehrreich und sittsam sind." Deshalb habe er einen Plan entwickelt, der im 19. Jahrhundert schon einiges an Pioniergeist erforderte: „Die Eröffnung des weltweit ersten, feststehenden Marionettentheaters in München - mit einem pädagogischen Konzept, vorwiegend für Kinder."

Unterstützung durch den Adel

Um die Spielerlaubnis zu bekommen und den Bau des Theaters verwirklichen zu können, brauchte man damals die Unterstützung des Adels. Diese habe Schmid, so Böhmke, in Franz Graf von Pocci gefunden, einem Beamten bei Hofe und großen Förderer der Kunst. "Durch die Zusammenarbeit mit Pocci ist das Figurentheater literarisch geworden, weil erstmals durchgehende Handlungsstücke gespielt wurden. Und Pocci ist auch die Erfindung des Kasperl Larifari, Schmids berühmtester Figur, zu verdanken." Als "Liebling der Kinder", so Böhmke, habe dieser in fast allen Stücken Verwendung gefunden.

"Papa Schmid" als Ideengeber

Ein großer Faktor für den Einfluss Papa Schmids auf das moderne Marionettentheater sei auch der Umstand gewesen, dass er sein Wissen stets an andere weitergegeben habe. "Ob das Salzburger, das Baseler Marionettentheater oder andere - immer wieder kamen sie zu 'Papa Schmid' und haben sich Ideen geholt, um sich ein Unternehmen dieser Art aufzubauen", erzählt Böhmke.

"Lachen und Lernen" wurde immer mehr zu bestimmenden Form des Marionettentheaters, wie wir es heute kennen - dank "Papa Schmid". Er starb am 31. Dezember 1912 im München.