20 Millionen Euro: Beckmann-Gemälde erzielt Rekordwert

Das Gemälde "Selbstbildnis gelb-rosa" von Max Beckmann ist am Donnerstagabend in Berlin zum Deutschland-Rekordpreis von 20 Millionen Euro versteigert worden. Damit ist es das teuerste je in der Bundesrepublik versteigerte Kunstwerk. "Seit 1945 wurde auf dem deutschen Auktionsmarkt kein vergleichbares Werk angeboten", sagte Micaela Kapitzky, Direktorin und Partnerin des Auktionshauses Griesbach. Der Schätzwert lag demnach bei 20 bis 30 Millionen Euro.

Geschenk an seine Frau "Quappi"

Das Gemälde gilt als Meisterwerk des deutschen Expressionismus und war bislang in Privatbesitz. Beckmann malte es 1943 im niederländischen Exil, wohin er nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten in Deutschland geflohen war. Der Maler schenkte das Bild seiner Frau Mathilde, genannt Quappi, welche es bis zu ihrem Tod 1986 behielt. Anschließend war es Teil einer Schweizer Sammlung, die Öffentlichkeit bekam es erst in den 1990er-Jahren wieder zu sehen.

Für Kapitzky ist das Selbstbildnis auch ein Beweis für die innige Liebe zwischen dem Maler und seiner Frau vor dem Hintergrund des Schreckens des Zweiten Weltkriegs. "Quappi behielt es die ganze Zeit, bis zu ihrem Tod – sie trennte sich nie davon", erzählt die Kunstexpertin. "Max Beckmann war ein sehr selbstbewusster Mann, aber er brauchte Quappi an seiner Seite."

Der Maler, den Hitler hasste

Der 1884 geborene Künstler erfreute sind in Deutschland großer Beliebtheit – bis das NS-Regime seine gewagte, politisch aufgeladene Kunst als "entartet" diffamierte und sie 1937 aus den deutschen Museen entfernen ließ. Beruflich ausgebremst und zunehmend bedroht, ging Beckmann nach Amsterdam, wo er ein Jahrzehnt lang im Exil lebte, bevor er in die Vereinigten Staaten zog.

"Stiller Tod und Feuer um mich herum. Und doch lebe ich", schrieb er nach dem Einmarsch der Deutschen in die Niederlande 1940 in sein Tagebuch. In Amsterdam kannte der Star-Künstler Beckmann im Gegensatz zu den anderen 20.000 deutschen Emigranten keine Armut. Es war ein produktives Jahrzehnt, in dem er ungefähr ein Drittel seines kompletten Werks schuf. Aber im Gegensatz zu den düsteren Schwarztönen vieler dort entstandener Gemälde wirkt das Selbstporträt, das jetzt unter den Hammer kam, freundlicher und sonniger – Beckmann malte es in überraschend hellen Farben. "Als es ankam, dachte ich, 'Wow, was für eine Kraft, die von diesem Bild ausgeht'", sagte Auktionator Markus Krause.

Wichtigster Künstler des 20. Jahrhunderts

Beckmann starb schließlich im Alter von 66 Jahren an einem Herzinfarkt mitten auf der Straße in New York. Er befand sich auf dem Weg zum Metropolitan Museum of Art, wo sein "Selbstporträt in blauer Jacke" ausgestellt war.

Heute gilt er als einer der wichtigsten Künstler des 20. Jahrhunderts, der Wert seiner Kunstwerke explodierte in den letzten Jahrzehnten. Sein Gemälde "Hölle der Vögel", das zu seinen wichtigsten Anti-Nazi-Statements zählt, wurde 2017 bei Christie's in London für damals 41 Millionen Euro versteigert - nie zuvor wurde so viel für ein Kunstwerk des deutschen Expressionismus bezahlt.