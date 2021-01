Pavel Richter: "Warnsignal, dass Wikipedia männerdominiert ist"

Als Wikipedia vor 20 Jahren online ging, schien eine Utopie digitaler Schwarmintelligenz Wirklichkeit zu werden: von der Community gesammeltes und global geteiltes Wissen. Seitdem hat sich das Internet verändert, der Optimismus ist einer gewissen Ernüchterung gewichen. Julia Schweinberger hat mit Pavel Richter darüber gesprochen, warum Wikipedia für ihn dennoch ein "Weltwunder" ist.

Julia Schweinberger: Herr Richter, hätten Sie vor 20 Jahren geglaubt, dass Wikipedia möglich ist?

Pavel Richter: Ich hätte, wer immer mir das erzählt hätte, für völlig verrückt erklärt. Es gibt diesen schönen Spruch: Wikipedia funktioniert nicht in der Theorie, sondern in der Praxis. Dahinter steckt wirklich was.

In Ihrem Buch "Die Wikipedia-Story" beschreiben Sie die Online-Enzyklopädie als ein Wunder. Was macht sie so besonders?

Die Wikipedia ist ein Wunder, weil es noch nie eine so große Sammlung von menschlichem Wissen gegeben hat. Noch mehr aber ist sie ein Wunder wegen ihrer Entstehung. Jeder kann in Wikipedia mitschreiben. Es gibt keine Chefredakteure, keinen Eigentümer, keine Aktionäre. Es ist eine Stiftung im Hintergrund, die die Technik bezahlt, aber ansonsten sind das Menschen wie Sie und ich, die diese Enzyklopädie schreiben. Und das eben nicht nur in Deutschland oder in den USA, sondern weltweit.

Wikipedia ging am 15. Januar 2001 an den Start, gegründet von Jimmy Wales und Larry Sanger. Nur einen Tag später existierte eine deutschsprachige Version und die Deutschen schrieben eifrig Artikel. Heute ist die deutsche Wikipedia die zweitgrößte ...

Das ist interessant, wenn man bedenkt, dass Deutsch nur auf Platz 13 der am meisten gesprochenen Sprachen liegt. Jimmy Wales sagt immer: Es gibt eigentlich nur ein Land, wo er auf der Straße erkannt wird, und das ist Deutschland.

Woher kommt die Faszination der Deutschen für Wikipedia?

Ich bin etwas zurückhaltend mit Stereotypen über die Deutschen, aber ich glaube, Wikipedia vereint zwei Dinge, die uns Deutschen offensichtlich liegen: Das eine ist diese Lust am Sortieren, Kategorisieren, Systematisieren. Und das zweite ist eine – im freundlichen Sinne – Besserwisserei und Klugscheißerei. Also dieses Mitteilungsbedürfnis, das man eben auch braucht, um an Wikipedia zu arbeiten. Das mag in Deutschland noch ein ganz klein bisschen stärker ausgeprägt sein als in anderen Ländern.