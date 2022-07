2.000 Künstler bei Samba-Festival in Coburg erwartet

Rund 2.000 Künstlerinnen und Künstler treten am Wochenende beim Samba-Festival in Coburg auf. Die gesamte Innenstadt werde zum Festival-Gelände, wie der Veranstalter, die Sambaco GmbH, mitteilt. Die bekanntesten Akteure sind demnach auf der Hauptbühne am Coburger Schlossplatz zu sehen. Wie Festivalsprecher Thomas Apfel sagte, haben die meisten der Tänzer und Musiker renommierte Samba-Schulen absolviert. Sie kommen unter anderem aus Brasilien, Kolumbien, Frankreich und Schweden.

Kulturstaatsministerin Claudia Roth (B90/Grüne) wird das Samba-Festival in Coburg eröffnen und einen "Botschafter der Menschlichkeit" auszeichnen.

200.000 Besucher beim Samba-Festival in Coburg

Die besondere Atmosphäre des Samba-Festivals zieht Jahr für Jahr Menschenmassen nach Coburg. Samba ist ein Tanz und eine Musikrichtung aus Brasilien, deren Ursprünge in Afrika liegen.

Der Veranstalter schätzt, dass in früheren Jahren jeweils rund 200.000 Menschen zu dem dreitägigen Festival in die 40.000-Einwohner-Stadt kamen. Das Event findet seit 1992 jährlich in Coburg statt und gilt als weltgrößtes Samba-Festival außerhalb Brasiliens. 2020 und 2021 wurde es wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Für das Festival 2022 gelten dagegen keine coronabedingten Einschränkungen mehr.

Dennoch sei fraglich, ob zum 30. Jubiläum des Festivals ähnlich viel Publikum komme wie früher, sagte Apfel mit Blick auf die Pandemie. "Außerdem muss ja auch das Wetter mitspielen. Wir sind auf alles vorbereitet."

Samba-Festival kehrt in kleinerer Version zurück

Neu ist, dass diesmal keine Bühnen über die ganze Stadt verteilt sein werden. Stattdessen gibt es lediglich ein kleineres abgesperrtes Veranstaltungsgelände rund um den Schlossplatz, für das Eintritt gezahlt werden muss.

Als prominente Gäste werden am Festival-Wochenende unter anderem Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sowie Schauspielerin, Tänzerin und Model Taynara Wolf erwartet. Die 25-Jährige hat brasilianische Wurzeln und wurde im Jahr 2016 durch ihre Teilnahme an der Casting-Sendung "Germany's Next Topmodel" bekannt.

Mit Material von dpa.