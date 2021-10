"1984": Der Klassiker von George Orwell jetzt als Hörspiel

Lange gehörte 1984 zu den eher angestaubten Schullektüren – doch seit den 2000er-Jahren erfährt der Klassiker immer wieder erschreckend aktuelle Bezüge zum Zeitgeschehen. "Orwells Denken und Schreiben akustisch nach 2021 übersetzen", war somit auch das Anliegen von Klaus Buhlert, der "1984" für den BR als Hörspiel inszenierte. "Ich wollte Realität von heute", sagt er.

Der Abhörskandal der NSA und die Enthüllungen von Edward Snowden im Jahr 2013 haben dazu geführt, dass "1984" quasi über Nacht wieder die Bestsellerränge erklomm. Was bei Orwell der alles überwachende Teleschirm war – ist das heute das Smartphone? Sind Smiths Geschichtsfälschungen die Fake News aus der Trump-Ära? Und auch Themen wie Kampf um Sprache und Bildung lassen sich problemlos an die Gegenwart andocken.

Protagonist Winston Smith, 39, ist als Parteimitglied im Wahrheitsministerium mit unablässiger Geschichtsfälschung fürs Archiv beschäftigt. Als er beginnt, seinen Alltag zu hinterfragen, ist das bereits der erste Schritt zu seiner Verhaftung. So reflektiert er selbst in seinem Tagebuch. "Wir vernichten den Ketzer nicht. Wir bekehren ihn. Keiner widersteht uns. Jeder wird reingewaschen. Und wenn wir mit Ihnen fertig sind, bleiben nur noch die leere Hülle und Liebe zum Großen Bruder", sagt tatsächlich später der Mann, der ihn im Gefängnis foltert.

Warnung vor jeder Form des Totalitarismus

"Erst diese Woche habe ich '2+2=5', eines der berühmten Zitate aus dem Roman, als riesiges Graffiti in München gesehen. '1984' ist gewissermaßen Pop- oder Subkultur. Fast jeder hat schon mal von 'Big Brother' als Begriff für einen totalitären Überwachungsstaat gehört", sagt Katarina Agathos, Chefdramaturgin beim BR und Redakteurin für "1984": "Der Roman – den Orwell unter dem Eindruck der nationalsozialistischen und der stalinistischen Diktaturen 1947/1948 schrieb – ist eine Art Folie, die eindringlich vor jeder Form des Totalitarismus warnt."

Klaus Buhlert meint, das Hörspiel sei das perfekte Medium, um "unsere Ohren für Gehirnwäsche, Folter und Loyalitätsaufmärsche von heute zu schärfen". Bei Geheimdiensten, beim Thema Überwachungskameras, Fox News, bei Twitter-Stürmen und computergestützter Wahlmanipulation müsse man nicht nur genau hinsehen, sondern auch hinhören: "Unser Ohr – ich kann diese Erfahrung nur weitergeben – ist ein ausgezeichneter Lügendetektor!"

Hörspiel in die Gegenwart geholt

George Orwell schrieb "1984" auf der Hebriden-Insel Jura vor der westschottischen Küste, unterbrochen von einer schweren Lungenentzündung, die er sich beim Schreiben im zugigen Haus zuzog. Seine dystopischen Visionen einer Welt, in der eine Partei, der Große Bruder und ein umfassendes Überwachungs-, Manipulations- und Foltersystem die Bürger bis ins intimste Detail quälen, waren damals so erstaunlich präzise, dass "1984" für Generationen zur Pflichtlektüre wurde.

Während filmische Inszenierungen zu "1984" den Stoff noch in einer apokalyptisch anmutenden Zombiewelt verorten, war für Buhlert klar, dass das Hörspiel in unserer Gegenwart spielen muss. "Die Zombies haben sich gut getarnt und leben unter uns, das musste klarwerden. Die Musik musste heutig sein, die Klangwelt musste heutig sein, und das soziale Verhalten musste unserem Verhalten entsprechen.“

Entstanden während des ersten Lockdowns

Die Musikstücke entstanden – zum Beginn des ersten Lockdowns – in verschiedenen Berliner Musikstudios. Buhlert holte dazu unter anderem eine eigene, 25 Jahre alte Filmmusikidee aus dem Archiv, ließ die Stücke neu einspielen und mixen. Mittels Störgeräuschen wurden auch Räume klanglich verfremdet: "1984 ist eine erstaunlich utopisch-dystopische Gesellschaftsvision, die 70 Jahre später als erstaunlich reale, dystopische Gesellschaft vorliegt. Also war es gar kein so weiter Weg, den Stoff für die Hörspielumsetzung ins Hier und Jetzt zu holen."

Den Hörspiel-Podcast finden Sie in der ARD-Audiothek.