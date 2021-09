"1806: Die Nürnberg-Saga": Dreharbeiten in Lauf

In drei Folgen à 45 Minuten erzählt "1806: Die Nürnberg-Saga" aus fränkischer Perspektive, wie es dazu kam, dass Nürnberg bayerisch wurde – vom Niedergang und Ende der Freien Reichsstadt, über die harten Jahre des politischen Umbruchs bis hin zum atemberaubenden Wiederaufstieg Nürnbergs zum industriellen Zentrum Bayerns. Sendetermin ist der 29. Dezember.

Industriemuseum Lauf als Kulisse: "Als wären die Leute gerade erst rausgegangen"

Die Dreharbeiten führten das Filmteam am Mittwoch ins Industriemuseum nach Lauf an der Pegnitz. "Man fühlt sich wirklich in ein anderes Jahrhundert versetzt", schwärmt Regisseur Oliver Halmburger. "Alles ist wirklich wie von damals. So belassen, als wären die Leute, die da gearbeitet haben, gerade erst rausgegangen. Die Location ist einfach der Wahnsinn, weil sie eine Zeitreise erlaubt".

Industriemuseum Lauf: in Bayern "einmalig"

Dass Filmteams für Dreharbeiten im Industriemuseum Lauf anklopfen, sei nicht ungewöhnlich, so der stellvertretende Museumsleiter Peter Kraus. Schließlich umfasse das Museum 14 denkmalgeschützte Gebäude. Alle seien "im Originalzustand und zum großen Teil noch mit den Originalmaschinen und der originalen Einrichtung", so Kraus. Dadurch könne man die Entwicklung der Industrialisierung sehr anschaulich nachempfinden: von der Wasserkraft bis zur Hochindustrie. Im Industriemuseum Lauf seien die Anlagen aus dieser Zeit allesamt authentisch. Das sei "in Bayern einmalig". Dennoch sei eine so große Fernseh-Produktion "eher selten". Das mache das Industriemuseum in Lauf daher "natürlich besonders stolz", sagt der stellvertretende Museumschef.

Industrialisierung als Synonym für Nürnbergs Wiederaufstieg

Im 19. Jahrhundert bietet die Industrialisierung Nürnberg die Chance auf einen Wiederaufstieg. Die ehemals so stolze Reichsstadt gehört seit dem 15. September 1806 zu Bayern – und hat dunkle Jahre hinter sich. Findige und ehrgeizige Unternehmer wie Johann Friedrich Klett lassen sich von der Industrialisierung in England inspirieren und stellen die Weichen dafür, dass Nürnberg zu Bayerns industriellem Zentrum wird.

Gemeinsam mit den Unternehmern Georg Zacharias Platner und Johannes Scharrer treibt Klett den Bau der ersten deutschen Eisenbahnlinie voran: von Nürnberg nach Fürth. Die erste Fahrt des "Adlers" wird für Nürnberg zum Prestigeprojekt mit Strahlkraft. Später eröffnete Johann Friedrich Klett eine Werkstatt, in der er Aufträge für die Bahn erledigte. Sein Schwiegersohn Theodor Cramer-Klett übernahm nach Kletts Tod dessen Geschäfte und legte den Grundstein für die "Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg", die heutige MAN.