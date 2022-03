18 Konzerte beim 18. Internationalen Klezmer Festival in Fürth

Fürth ist ab heute für zehn Tage Zentrum des Klezmer: Beim 18. Internationalen Klezmer Festival Fürth stehen 18 Konzerte auf dem Programm. Eröffnet wird es von der Marching Brass Band "Klezmaniaxx" aus Erlangen, die ab 18.00 Uhr vom Rathaus durch die Fürther Innenstadt ziehen. Anschließend spielen das Moritz Weiß Klezmer Trio und das Styrian Klezmore Orchestra im Kulturforum ihre "Klezmer Explosion".

Klezmer-Musical für Kinder

Eigens für das diesjährige Klezmer Festival hat der Musiker Nicolas Cottenie zusammen mit zwei weiteren Künstlern das Kindermusical "Ben & David" komponiert, das Kindern Klezmer und die Besonderheiten jüdischen Lebens nahebringen soll. Es erzählt die Geschichte einer besonderen Freundschaft zwischen zwei Jungs, die vor 100 Jahren in einem jüdischen Shtetl in Osteuropa aufwachsen.

Ein weiterer Höhepunkt ist die deutsche Uraufführung der "Mishmashers", mit der das Festival am 13. März endet. Der kanadische Musiker und Rapper Socalled trifft dabei mit der Musik aus seiner umfangreichen Plattensammlung auf die Fürther Thilo Wolf Big Band.

Corona durchkreuzte Klezmer-Pläne

Eigentlich sollte das Programm schon auf dem Klezmer Festival vor zwei Jahren aufgeführt werden, doch wegen des Ausbruchs der Corona-Pandemie musste das Festival damals mittendrin abgebrochen werden. Einige der Bands sind deshalb in diesem Jahr erneut eingeladen.

Klezmer verbindet – auch in Kriegszeiten

In diesem Jahr stellt der Krieg in der Ukraine die Festivalmacher vor Herausforderungen. Weil der russische Luftraum gesperrt ist, können die russischen Musiker nur über den Landweg in die baltischen Staaten und von dort nach Deutschland einreisen.

Trotz dieser Widrigkeiten ist das Fürther Klezmer Festival aus Sicht von Festivalchefin Gerti Kühn "das richtige Festival zur jetzigen Zeit." Durch die jahrhundertealte Migrationsgeschichte der Juden habe Klezmer die Musiktraditionen unterschiedlicher Kulturen aufgenommen und von daher einen sehr verbindenden Charakter. Die Konzerte sind im Vorverkauf ausverkauft, allerdings gibt es noch Karten an der Abendkasse.

Festival alle zwei Jahre in Fürth

Das Internationale Klezmer Festival Fürth findet alle zwei Jahre statt. Neben Konzerten stehen auch jüdische Filme, Gespräche und Führungen zum jüdischen Leben in Fürth auf dem Programm.