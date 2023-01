"1619": Eine andere Geschichte der Vereinigten Staaten

Die Kalenderblätter erzählen beständig von Gewalt. Am 10. November 1898 etwa stürmten, angeführt von Rechtsextremen, mehr als 1.000 Weiße das Abgeordnetenhaus von Wilmington in North Carolina und stürzten die aus Schwarzen und weißen Abgeordneten bestehende Stadtregierung. Dutzende Schwarze wurden dabei ermordet. Oder der 31. Mai 1921: weiße Gangs überfielen ein Stadtviertel in Tulsa, töteten Hunderte Schwarzer Bürger – vorausgegangen war die Verhaftung eines Schwarzen, der zusammen mit einer weißen Frau in einem Aufzug fuhr. Viele solcher Daten durchziehen die Geschichte der USA, die Nikole Hannah-Jones zusammen mit Kolleginnen und Kollegen von der "New York Times" und vielen anderen Autorinnen und Autoren erzählt.

Rassismus entstand "durch Gesetze und politische Entscheidungen"

"Wir wissen, es gab die Versklavung in Amerika. Aber wir vermitteln diese Geschichte sehr mangelhaft", sagt Hannah-Jones. "Die meisten Amerikaner haben nur ein grob vereinfachendes Bild. Wir lernen nicht, wie es zur Versklavung kam – und wie das Konzept der Rasse entstand. All das gehört aber dazu. Wir Amerikaner denken, der Rassismus sei ein Erbe – gewissermaßen etwas Natürliches. Er entstand aber durch Gesetze und politische Entscheidungen. Unser Buch will diese Lücken in der Geschichtsschreibung füllen."

Der Band "1619" erzählt eine andere Geschichte der USA, beginnend eben nicht mit dem Jahr der Unabhängigkeitserklärung – 1776 –, sondern mit dem der Ankunft der ersten versklavten Menschen in Nordamerika. Und: Diese Geschichte wird auf ungewöhnliche Weise präsentiert. Den Kalenderblättern, die vom 17. Jahrhundert bis in die unmittelbare Gegenwart reichen, folgen – auf die jeweiligen Ereignisse bezugnehmend – literarische Texte. Dazu kommen ausführliche Essays zu großen Schlüsselbegriffen wie "Demokratie", "Zucker", "Enteignung" oder "Musik". Nikole Hannah-Jones, die unter anderem den Text über die Demokratie geschrieben hat, erzählt darin auch persönlich von ihrem Vater. Er war in den 60er-Jahren als Soldat in Deutschland stationiert. Was zeigt die Geschichte seines Lebens mit Blick auf die Demokratie in den USA?

In den USA ein Schwarzer, in Deutschland Amerikaner

"Ein Schwarzer dient seinem Land, einer Demokratie. Und zu Hause ist er von dieser Demokratie ausgeschlossen", sagt Hannah-Jones. Das zeige die große Heuchelei in den USA. Gleichzeitig aber auch die große Hoffnung. Ihr Vater habe sich am meisten als Amerikaner gefühlt, als er in Deutschland war. "Seine primäre Identität war nicht die eines Schwarzen. Er war Amerikaner. Und er war sehr stolz, einem Land zu dienen, das ihm wiederum ohne Respekt begegnete. Seine Geschichte zeigt auch: Schwarze Amerikaner haben trotz allem, was ihnen hier widerfahren ist, eine große Liebe für dieses Land. Und eine große Hoffnung."

Eine Hoffnung, die in der Gegenwart noch immer besteht, zumal nach den vielen Verwerfungen in der Amtszeit von Donald Trump. Historikerinnen und Journalisten sind am Buch "1619" beteiligt. Ebenso renommierte Schwarze Schriftstellerinnen und Schriftsteller wie ZZ Packer oder Jason Reynolds. Nikole Hannah-Jones sagt, man könne die Geschichte der versklavten Menschen in den USA wie auch ihrer Nachfahren überhaupt nur mit vielen Stimmen erzählen – und so zur Auseinandersetzung und Vertiefung anregen. In einem Beitrag zum Thema Gerechtigkeit beschäftigt sich die Journalistin und Herausgeberin auch mit einer konkreten politischen Frage, die aus der jahrhundertelangen systematischen Ausbeutung und Benachteiligung erwächst: Es geht um Reparationen, um finanzielle Entschädigung.

Gerechtigkeit gebietet finanzielle Entschädigung

"Die Schwarzen Amerikaner sind nach wie vor am unteren Rand der Gesellschaft", konstatiert Hannah-Jones. Es gebe Menschen, die glauben, die Ungleichheit im Land sei eine Folge der vielen Maßnahmen, die sich gegen die einst versklavten Menschen und auch gegen ihre Nachfahren richteten. Nachdem die Gesetze – nach 350 Jahren – abgeschafft wurden, so der Gedanke, würde sich auch die Gesellschaft ändern. Aber das stimme nicht. Es müsse eine Wiedergutmachung für die 350 Jahre geben. Das gebiete die Gerechtigkeit. Eine Gesellschaft, die sich mit ihrer Vergangenheit beschäftigt, müsse auch versuchen, für das Leid, das sie verursacht hat, zu entschädigen.

Abgesehen von dieser Forderung will das Buch "1619" überhaupt sensibilisieren für die Geschichte der Schwarzen in Amerika. Schon das ist von enormer Bedeutung, auch mit Blick auf die deutsche Ausgabe, die von einer Vielzahl von Übersetzerinnen und Übersetzern übertragen und ebenso sensitiv gelesen wurde. Enorm viel ist zu entdecken. Darunter auch die Lebensgeschichte von Hiram Rhodes Revels. Er war Senator von Mississippi und zog 1870 als erster Schwarzer in der amerikanischen Geschichte in den Kongress ein. Und er ist einer von vielen, die dafür kämpften und kämpfen, dass die zentralen Ideen der weißen Gründerväter einmal für alle Amerikaner gelten.

Der Band "1619. Eine neue Geschichte der USA", herausgegeben von Nikole Hannah-Jones, Caitlin Roper, Ilena Silverman und Jake Silverstein, ist auf Deutsch im Blessing-Verlag erschienen, übertragen von einem großen Kreis von Übersetzerinnen und Übersetzern.