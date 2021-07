16. Kindertheaterfestival in Amberg startet

Am Montag startet in Amberg das Kindertheaterfestival. An vier Tagen wird Grundschülern und Kindergartenkindern im Stadttheater Programm geboten. Eine Kinderjury bewertet jedes Stück, sodass am Ende der Woche ein Sieger des Festivals feststeht. An den Nachmittagen finden außerdem Aufführungen für alle interessierten Besucher statt.

Musikpiraten und ein Krokodil

Den Anfang macht am Montag das Figurentheater Vagabündel aus Freiburg mit dem Stück "Das vierte Ei". Dabei handele es sich um ein Figurentheater, bei dem auch ein wundersamer Papierwürfel eine besondere Rolle spiele, kündigt die Stadt Amberg an. Am Dienstag bringt das Theater La Senty Menti aus Frankfurt das Schauspiel "Weissnich" auf die Bühne. Tags darauf gastiert das Kindertheater im Fraunhofer aus München mit dem Stück "Das Krokodil aus dem Koffer" nach einer Janosch-Geschichte in Amberg. Puppentheater mit viel Musik gibt es vom Figurentheater "Die roten Finger" aus Hannover mit "Die Abenteuer der Musikpiraten".

Der Eintritt kostet fünf Euro für Kinder, sechs Euro für Erwachsene.