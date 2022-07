16.000 Kriegsgegner festgenommen: Russland verschärft Strafrecht

Die russische Armee leistet sich wegen Erschöpfung derzeit eine "Ruhepause" an der Front im Donbass, schließlich haben ukrainische Partisanen fast ein Dutzend Munitionslager in die Luft gesprengt. Doch die Duma, das russische Parlament, zeigt keine Ermüdungserscheinungen. Vor dem Beginn der Sommerpause verschärften die Abgeordneten einmal mehr die Gesetze gegen Kriegsgegner.

Bisher stand die "Diskreditierung der Streitkräfte" unter Strafe, rund 16.000 Kriegsgegner wurden nach Angaben des gut unterrichteten Portals OVD seit Kriegsbeginn bereits aufgrund des einschlägigen Paragrafen wegen "Fälschungen" festgenommen. Jetzt billigte die Duma eine Verschärfung, wonach "öffentliche Aufrufe zur Durchführung von gegen die Sicherheit des Staates gerichteten Aktivitäten" mit Haftstrafen von bis zu vier Jahren geahndet werden sollen.

"Nackter König verspricht warme Kleidung"

Die "Moscow Times" nennt beispielhaft ein russisches Schulmädchen, das sich kürzlich mit einem Plakat auf den Puschkin-Platz in Moskau stellte, auf dem zu lesen war: "Der nackte König verspricht allen seinen Untertanen warme Kleidung für den Winter. Mit offenen Mündern applaudieren die Menschen, entzückt von seiner feurigen Rede." Ein Zitat aus dem Song "Jordan" des in Russland beliebten Rappers NOIZE MC, bürgerlich Iwan Alexandrowitsch Alexeijew (37). Die Demonstrantin bekam eine Geldstrafe von 30.000 Rubel aufgebrummt, umgerechnet knapp 500 Euro. Die Verteidiger hoffen noch auf die Aufhebung der Entscheidung.

"Vaterland ist nicht das Arschloch des Präsidenten"

Der Sänger Juri Schewtschuk (65) von der Rockgruppe "DDT" hat ebenfalls Ärger mit der Justiz, obwohl er nicht direkt über die Armee sprach: "Unser Vaterland, Freunde, das ist nicht das Arschloch des Präsidenten, das ständig gestreichelt und geküsst werden muss. Das Vaterland ist eine bettelnde Großmutter am Bahnhof, die Kartoffeln verkauft. Das ist das Vaterland." Wohl wegen der großen öffentlichen Aufmerksamkeit sahen sich die Behörden veranlasst, den "Fall" an den Sicherheitsapparat weiterzugeben. Die "Moscow Times" vermutet, dass überhaupt die Wahrnehmung von Protesten dem Regime viel unangenehmer sei als deren Inhalte. Entsprechend reagierten sie.

"Welche Menschen rausgegriffen werden und aus welchen Gründen - das ist absolut zufällig. Wir sehen viele Denunziationen, wir sehen viele Fälle, in denen eine Person ihre Position in einem Gespräch am Snackstand eines Supermarkts zum Ausdruck brachte. Beiträge im Internet sind einer der Hauptgründe für Festnahmen. Und dabei geht es nicht mal unbedingt darum, dass die Streitkräfte der Russischen Föderation irgendwie diskreditiert werden. Absolut zufällig wird der Paragraf für jede Äußerung einer Antikriegsmeinung oder irgendeine Unterstützung für die Ukraine verwendet", so OVD-Info-Juristin Daria Korolenko.

Wer mit Ausländern spricht, lebt gefährlich

Unterdessen hat die Duma auch die Bestimmungen gegen "Landesverrat und Spionage" verschärft. Der Kontakt zu Ausländern kann demnach eine "kriminelle Handlung" sein: Die "Aufnahme und Aufrechterhaltung von Zusammenarbeit durch einen Bürger der Russischen Föderation auf vertraulicher Basis mit einem Vertreter eines ausländischen Staates, einer internationalen oder ausländischen Organisation, um sich an Aktivitäten zu beteiligen, die sich wissentlich gegen die Sicherheit der Russischen Föderation" richten, soll mit Haft zwischen zwei und acht Jahren geahndet werden.

Anwalt Iwan Pawlow sagte dazu: "Das heißt, wenn Sie mit einem Ausländer gesprochen und dies nicht dem FSB gemeldet haben, sollten Sie darauf vorbereitet sein, dass ein Strafverfahren gegen Sie eröffnet wird." Der Geheimdienst sei "freiwillig und zeitnah" zu unterrichten.

Demos nur noch in "unbewohnten" Gebieten

Dass darüber hinaus sämtliche Überwachungsmethoden massiv verschärft wurden, versteht sich von selbst: Banken müssen dem Geheimdienst neuerdings Zugriff auf alle Daten gewähren, Taxiunternehmen und Telekommunikationsanbieter ebenfalls. Die Gesichtserkennung wurde ausgeweitet, Demos in der "Nähe von Regierungsgebäuden, Universitäten, Schulen, religiösen Stätten, Bahnhöfen, Krankenhäusern und Spielplätzen" sind untersagt. Nach diesem Kriterium wären sie wohl nur noch in unbewohnten Gebieten möglich.

Das kremlkritische Portal "Agents" meldet derweil, dass selbst nach den Umfragen der russischen Regierung die Mehrheit aller jungen Menschen zwischen 18 und 24 Jahren gegen den Krieg ist. Nur 38 Prozent in dieser Altersgruppe unterstützen demnach aktuell den Angriff auf die Ukraine, was offiziell allerdings nicht kommuniziert wird. Bei den 25- bis 34-jährigen sind immerhin noch dreißig Prozent gegen den Krieg, 56 Prozent sollen ihn angeblich befürworten. Diese Zahlen werden von unabhängigen Soziologen allerdings sehr in Zweifel gezogen, auch die Behauptung, wonach in der Gesamtbevölkerung 74 Prozent die Politik des Kreml gutheißen und nur 16 Prozent ablehnen.

Grund für die Kritik: Erstens beteiligen sich viele Kriegsgegner nicht an staatsfinanzierten Umfragen, zweitens antworten viele weitere mit "weiß nicht" oder "bin mir unsicher" und fallen somit aus der propagandistischen Statistik raus. Im Übrigen würden nicht "Gedanken" sondern "Aussagen" gemessen, was in einem autoritär regierten Staat wie Russland immer fraglich sei.