150 Jahre Pariser Commune: Lieder zum Jubiläum

Am Anfang stand ein Internet-Projekt, gestartet von Michael Zachcial zusammen mit dem IG-Metall Bildungszentrum Sprockhövel. Ab dem 18. März 2021, dem 150. Jahrestag des Aufstands in Paris, sollte 72 Tage lang jeden Tag ein Video mit Liedern oder Gedichten der Kommunarden online gestellt werden. 72 Tage lang deswegen, weil die Selbstverwaltung der Arbeiter, die sogenannte "Pariser Commune", genau 72 Tage Bestand hatte, bevor sie blutig niedergeschlagen wurde. Auf der Website tage-der-kommune.de kann man diese Videos nach wie vor anschauen, ergänzt durch Podcasts über die historischen Ereignisse oder die Biographien der wichtigsten Kommunarden. Die schönsten der während dieser Aktion entstandenen Liedinterpretationen, ergänzt um einige Fundstücke und später entstandene Aufnahmen, wurden jetzt auf der Doppel-CD "Die Lieder der Commune" veröffentlicht.

Liedermacher, Rapper und Popmusiker als Historiker

Die zwei CDs dieser Compilation sind mit insgesamt 36 Tracks randvoll gepackt. Manche der Lieder sind erstmal in deutscher Übersetzung zu hören, andere wurden überhaupt das erste Mal vertont. Die Grenzgänger, die schon fünfmal mit dem Preis der Deutschen Schallplattenkritik ausgezeichnete Band um den Sänger und Gitarristen Michael Zachcial, hat fast ein Drittel der Aufnahmen beigesteuert – teilweise mit Gastsängerinnen wie Aline Barthelemy oder Johanna Zeul. Musikalisch ist das Spektrum dieser Zusammenstellung ziemlich breit – gerappt wird von Sons of Gastarbeita oder der Microphone Mafia, die Polkaholix und das Aachener Lagerfeuer-Trio sind im Pop-Genre unterwegs, die Mehrzahl der Beiträge kommt allerdings aus der Liedermacherecke, etwa von Suli Puschban, Manfred Maurenbrecher, Dominik Plangger oder Klaus dem Geiger. Die gesellschaftskritischen, manchmal auch agitatorischen Texte stammen mit wenigen Ausnahmen (u.a. Bertold Brecht, Erich Mühsam) tatsächlich aus der Zeit und von unmittelbar Beteiligten der Pariser Commune, etwa des Chansonniers Jean-Baptiste Clément oder des Transportarbeiters und Sozialisten Eugène Pottier. Pottier verarbeitete seine Erlebnisse während der zwei Monate der Pariser Commune hinterher in zahlreichen Gedichten und Liedtexten. Eines dieser Gedichte wurde später zur internationalen Hymne der Arbeiterbewegung: die Internationale.

"Die Internationale" – ein Lied geht um die Welt

Zum Gassenhauer wurde die "Internationale" freilich erst durch die Melodie des Belgiers Pierre Degeyter, die der Dirigent eines Arbeitergesangsvereins 1988 komponierte. Auf "Die Lieder der Commune" ist diese Melodie gleich sieben Mal zu hören, gesungen wird dazu spanisch, portugiesisch, jiddisch, französisch, es gibt eine Instrumentalversion und natürlich auch den deutschen Text, den allerdings gleich in unterschiedlichen Nachdichtungen und Variationen. Allein schon diese völlig verschiedenen Fassungen der "Internationale" machen diese Zusammenstellung zu etwas Besonderem. Aber auch die anderen Lieder ermöglichen verschiedenen Perspektiven auf eine historische Situation, die die Entwicklung der Demokratie in Europa nachhaltig beeinflussen sollte. Ein liebevoll gestaltetes 48-seitiges Booklet mit allen Liedtexten und zusätzlichen Informationen vertieft dieses Verständnis noch – und bei manchen Liedtexten wird man überraschende Bezüge zur Gegenwart entdecken. "Die Lieder der Commune" verbinden Hörgenuss mit politischer Bildung und können auch bei Menschen, die sich sonst eher selten damit beschäftigen, das Interesse an Geschichte wecken.

"Die Lieder der Commune" ist beim Müller-Lüdenscheidt-Verlag / Broken Silence erschienen.