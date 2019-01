Als Japan in die Moderne getrieben wurde

Knut Cordsen: Meiji - das bedeutet im Japanischen in etwa "klar regieren" oder "aufgeklärte Herrschaft". Meiji ist aber auch jener japanische Kaiser, jener Tenno, der 1868 ein überaus folgenreiches Regierungsprogramm aufgelegt hat - was für ein Regierungsprogramm war das?

Peter Pörtner: Man sagt ja in der Regel, dass Japan ein Kaiserreich sei. Aber genau genommen hatte der Kaiser über tausend Jahre keine Macht - ungefähr vom 9. bis ins 19. Jahrhundert. Das Merkwürdige an der Modernisierung oder dem Beginn der Industrialisierung Japans ist, dass es mit der Wiedereinsetzung des Kaisers in seine Rechte begann. Und dies erfolgte natürlich nicht von selbst, sondern es gab einen mächtigen Druck von außen.

Im 19. Jahrhundert erfolgte eine Kolonialisierung Chinas und die Japaner sahen das mit Schrecken. China war ja über tausend Jahre ein Vorbild gewesen. Und als in den frühen 1850er-Jahren der später legendäre Commodore Matthew Perry mit seinen gepanzerten Schiffen vor Japan lag und forderte, dass die Japaner ihre Häfen öffneten, merkte Japan, dass dem eigenen Land ein Schicksal wie China bevorstehen könnte: Dieses gewaltige Land war zu einer Art Kolonie des Westens geworden.

Perry beziehungsweise die Amerikaner ließen den Japanern erstaunlicherweise eine gewisse Zeit, um darüber nachzudenken, wie sie ihr eigenes Land reformieren wollen - fast 18 Jahre, bis 1868. Die Japaner merkten natürlich, dass sie sich noch weniger verteidigen können als die Chinesen - mit ihrer Entscheidung, sich einem potenziellen Feind anzunähern und sich zu industrialisieren, wollten sie verhindern, dass dieses im Vergleich zu China sehr überschaubare Land ein ähnliches Schicksal erleiden muss. Das waren die Voraussetzungen, die zu diesen sehr radikalen Reformen geführt haben.

Man spricht üblicherweise von der Meiji-Restauration, obwohl es paradoxerweise in vielem eine Periode der Revolution war, die sich seinerzeit ereignete - in der Industrie, im Bildungswesen, im ganzen Verwaltungsapparat Japans. Das war doch eigentlich erst einmal ein ungeheurer Modernisierungsschub, oder?

Ja, sogar ein radikaler Modernisierungsschub. In den Augen des Westens war Japan im Grunde genommen bis in die 1860er-Jahre ein mittelalterliches Land gewesen. Aber in den 1890er-Jahren haben die Japaner schon eine eigene Kriegsflotte aufgebaut. Das mussten sie tun, weil sie merkten, dass der Westen Japan als Nation erst anerkennt, wenn es beweist, dass es auch erfolgreich Kriege führen kann. Ich glaube, man darf sagen, dass der Krieg gegen China 1894/95 und der gegen Russland im Grunde genommen die Japaner in den Augen des Westens erst gesellschaftsfähig gemacht hat. Eine westliche Kultur erweist sich erst als Kultur, wenn sie erfolgreich Kriege führen kann.

Und Deutschland scheint da eine Art Vorbild gewesen zu sein: Das autoritäre preußische deutsche Kaiserreich galt wohl als Modell für den Umbau des japanischen Staates. In welcher Hinsicht genau?

Ein Modell kann man nicht sagen. Die Japaner haben sich von Anfang an sehr geschickt an dem Besten orientiert, was ein Land jeweils bietet – zum Beispiel die Technik bei den Engländern. Die deutsche Philosophie hingegen wurde sehr spät eingeführt, erst in den 80er-Jahren. Zu Beginn der Meiji-Zeit gab es eine Mission, die jahrelang durch die ganze Welt zog und mit den verschiedenen Regierungen weiterverhandelt hat. Und ganz am Ende kam man auch nach Berlin und war fasziniert. Es ist aber leicht zu erklären. Nicht, weil es eine Art von Seelenverwandtschaft oder so etwas gab, sondern weil Preußen im Grunde genommen wie Japan auch ein Newcomer war. Das ist das eine. Das andere ist: Es gab einen Kaiser. Und das dritte war, das man auf das Militär aufbaute. Es waren also drei Elemente, die im Grunde genommen genau zu dem Programm passten, das jetzt durchgeführt wurde.

Ich habe gelesen, dass man in Japan mit diesem Jubiläum in den vergangenen Monaten eher stiefmütterlich umgegangen ist. Kaiser Akihito, der Urenkel des Meiji-Kaisers, ist den offiziellen Feierlichkeiten ferngeblieben Es muss ein sehr kurzer Festakt und keine große Zeremonie in Tokio gewesen sein, auf der im Wesentlichen der amtierende Ministerpräsident Shinzo Abe redete. Warum feiert man diesen Aufbruch in die Moderne derart moderat?

Ich glaube, dass die Japaner bis heute spüren, dass das nicht nur etwas Tolles war, sondern auch ein gewaltiges Trauma. Sie müssen sich vorstellen: Da wurde ein ganzes Land nicht nur reformiert, sondern umgestülpt - bis zum letzten Dorf in den Bergen. Den Leuten wurde gesagt, ihr müsst ab heute so und so denken. Das heißt, die Meiji-Epoche war unumgänglich. Mir scheint, dass es die erfolgreichste radikale Modernisierung eines nicht-westlichen Staates war, die in der Weltgeschichte stattgefunden hat. In China hat es nicht so geklappt, von anderen Ländern gar nicht zu reden. Aber das war eben erkauft mit sehr schlimmen Opfern, zum Beispiel einer gewaltigen Landflucht in den 20er-Jahren. Aber ich bin ein Ideengeschichtler, kein Ökonom. Deswegen sage ich, es hat in gewisser Weise tiefe Wunden in die japanische Psyche geschlagen.