150.000. Besucher im Museum der Bayerischen Geschichte

Der enorme Besucheransturm der ersten Tage ist auch dadurch zu erklären, dass das Museum in den ersten drei Wochen keinen Eintritt gekostet hat. Noch bis einschließlich Sonntag kann man das Museum kostenlos besichtigen. Weil zeitgleich Bürgerfest in Regensburg ist, wird an diesem Wochenende noch einmal ein besonders großer Andrang im Museum erwartet.

1.000 Exponate aus dem modernen Bayern

Das Museum präsentiert auf einer Fläche von mehr als zweieinhalbtausend Quadratmetern Bayerns Geschichte von 1800 bis heute. Mehr als 1.000 Exponate sollen den Besuchern helfen, sich ein Bild vom modernen Bayern zu machen.

Ab dem 1. Juli kostet das Museum Eintritt. Erwachsene zahlen künftig fünf Euro, Senioren vier Euro, Jugendliche unter 18 sind weiterhin frei.