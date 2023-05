150.000 Besucher bei "Blauer Nacht" in Nürnberg

150.000 Menschen haben am Wochenende "Die Blaue Nacht" in Nürnberg erlebt, teilte Kulturbürgermeisterin Julia Lehner (CSU) mit. Publikumsmagnet war die Lichtprojektion an der Nürnberger Kaiserburg, die heuer der Streetart-Künstler Hombre SUK gestaltet hat. Riesige bunte Graffitis waren auf der Burgmauer zu sehen – darunter viele Schriftzüge. Der Streetart-Künstler will so auch Aufmerksamkeit für die Graffiti-Kunst schaffen. Vor allem junge Besucher zeigten sich angetan von der Burgprojektion.

Lichtprojektion und metallische Klänge auf Nürnberger Hauptmarkt

Am Nürnberger Hauptmarkt zuckten grelle Farben über Schiffstaue, die an einem riesigen Stahlgerüst befestigt waren und so ganz eigene Leinwände formten. Dazu schallten metallische Klänge über den Platz. Gestaltet hat die Installation der Berliner Künstler Stefan Reiss. Er habe für das Kulturevent etwas schaffen wollen, was nicht verloren gehe, sagte er dem Bayerischen Rundfunk.

Sieger des Kunstwettbewerbs im Germanischen Nationalmuseum

Wie auch in den Jahren zuvor hatten viele Museen ihre Türen geöffnet. Den mit 5.000 Euro dotierten Kunstwettbewerb der "Blauen Nacht" gewann der spanische Künstler Marc Vilanova mit einer Aktion im Germanischen Nationalmuseum: Bei der Soundinstallation hingen acht Saxophone frei im Raum. Algorithmen erzeugten die Musik. Vilanova hatte die ursprüngliche Komposition eingespielt, der Computer erstellte daraus immer weitere neue Varianten. Musiker sind auf der Bühne nicht mehr nötig.

Sparzwang: "Blaue Nacht" nur noch alle zwei Jahre

An insgesamt mehr als 70 Orten hatten nationale und internationale Künstler ihre Werke präsentiert. Im kommenden Jahr muss die blaue Nacht eine Pause einlegen. Weil die Stadt Nürnberg sparen muss, findet das Kulturevent nur noch alle zwei Jahre statt.