140.000 Menschen bei Klassik Open Air und Stars im Luitpoldhain

Bei angenehmen Abendtemperaturen haben am Wochenende in Nürnberg das letzte Klassik Open Air und Stars im Luitpoldhain stattgefunden. Insgesamt waren 140.000 Menschen mit ihren Decken und Picknickkörben in den Park in der Nürnberger Südstadt gezogen, um die kostenlosen Konzerte zu genießen. Dabei wurden an beiden Abenden mit Wunderkerzen und viel Applaus Akteure auf der Bühne verabschiedet.

Abschied von Kahchun Wong mit asiatischen Klängen

Am Samstag feierten 75.000 Menschen im Luitpoldhain beim Klassik Open Air den Abschied von Kahchun Wong, dem Chef-Dirigenten der Nürnberger Symphoniker. Er verlässt Franken in Richtung Japan. Bei seinem Abschiedskonzert "Das Beste zum Schluss" brachte er unter anderem ein besonderes Stück Heimat mit nach Franken: Während der Corona-Zeit und im strengen Lockdown in Singapur hatte er die Musik zu "Bilder einer Ausstellung“ von Modest Mussorgsky für Instrumente seiner asiatischen Heimat adaptiert. So erklangen im Luitpoldhain am Samstagabend asiatische Original-Instrumente – die mit Bogen gestrichene Röhrenhalslaute Erhu, die Hackbrett-Art Yangqin, die Dizi genannte Querflöte und Percussion-Instrumente.

Weiße Taschentücher und Wunderkerzen

Gespielt wurden sie vom Solo-Ensemble des Singapore Chinese Orchestra aus Kahchun Wongs Heimatstadt, die sich hervorragend mit den Nürnberger Symphonikern ergänzten. Zum Abschied schwenkten die Besucher an einer Stelle des Konzerts zigtausende weiße Taschentücher. Und auch dieses Mal fehlten nicht das Meer aus Picknickdecken und Wunderkerzen nicht.

65.000 Besucher bei den "Stars im Luitpoldhain"

An gleicher Stelle feierten am Sonntag 65.000 Besucher bei den "Stars im Luitpoldhain". Dabei wurde auch der scheidende Leiter des Nürnberger Kultur-Projektbüros und Mitbegründer dieses besonderen Jazz-Konzerts, Andreas Radlmaier, verabschiedet. Dafür sang der Schwede Nils Landgren extra für Radlmaier Stings "Fragile".

Max Mutzke: "Diese Veranstaltung ist etwas sehr Besonderes"

Dreh- und Angelpunkt war bei "The Night of Jazz and Friends" am Sonntag wieder Schlagzeugerlegende und Gastgeber Wolfgang Haffner. Der gebürtige Franke stellte die hochkarätige All-Stars-Bigband zusammen und lud Künstler wie Cassandra Steen, Max Mutzke, den Schweden Nils Landgren und Mezzoforte aus Island nach Nürnberg ein.

Die Künstlerinnen und Künstler sorgten für einen sehr abwechslungsreichen und emotionalen Abend mit Soul, Pop, Swing und Funk, der die Besucherinnen und Besucher zum Tanzen und Mitsingen brachte. Dazu trug auch Überraschungsgast Thomas Quasthoff bei, der "You are so beautiful" und nach fast dreieinhalb Stunden Konzert eine vielgeforderte Zugabe sang.

Nach zwei Jahren Corona-Unterbrechung besuchten in diesem Jahr insgesamt 225.000 Menschen die beiden Klassik Open Airs und die "Stars im Luitpoldhain". Das erste der beiden Klassik-Open-Air Konzerte hatte das Motto "Tanzen". Auf dem Programm der Nürnberger Staatsphilharmonie waren unter anderem Stücke von Strawinsky und Tschaikowsky zu hören.