13 neue Kardinäle, um die Welt(kirche) zu retten?

In Rom hat Papst Franziskus heute 13 Männer zu Kardinälen erhoben. Im Petersdom setzte er ihnen das purpurrote Birett auf den Kopf. Die neuen Kardinäle stammen aus Europa, Amerika, Asien und Afrika. Nach der Zeremonie der Kardinalserhebung besuchten die 13 Purpurträger gemeinsam mit Franziskus den Wohnsitz Josef Kardinal Ratzingers, des emeritierten Papstes Benedikt XVI. in den vatikanischen Gärten, wie das Presseamt mitteilte. Der 92-Jährige mahnte die neuen Kardinäle zur Treue gegenüber dem Papst und erteilte ihnen gemeinsam mit Franziskus den Segen.

Marx' Nachfolger als Vorsitzender der europäischen Bischofskonferenzen ist dabei

Unter den Männern, die der Papst nun mit der Kardinalswürde ausgestattet hat, ist zum Beispiel der Luxemburger Erzbischof Jean-Claude Hollerich, der seit 2018 Präsident der EU-Bischofskommission, COMECE, mit Sitz in Brüssel ist. Der Jesuit folgte als COMECE-Chef auf den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, den Münchner Erzbischof Kardinal Reinhard Marx. Als COMECE-Vorsitzender setzt sich Hollerich für eine gemeinschaftliche europäische Lösung für Flüchtlingsfragen ein.

Kardinal Czerny: Jesuit mit Engagement für liberale Migrationspolitik

Auch der kanadische Jesuit Michael Czerny, Leiter der Sektion für Flüchtlings- und Migrationsfragen in der vatikanischen Entwicklungsbehörde, gehört zu den neuen Kardinälen. Czerny war Gründer und lange Jahre auch Leiter des Zentrums für Glaube und Soziale Gerechtigkeit in Toronto. Im Dialog mit europäischen Politikern setzt sich der Jesuit, der selbst als Flüchtling 1948 mit seiner Familie aus der Tschechoslowakei nach Kanada floh, engagiert für eine menschenwürdige Migrationspolitik ein. Außer ihm gibt es weitere Kandidaten unter den neuen Kardinälen, die sich für Migranten stark machen.

Und auch der christlich-muslimische Dialog scheint ein Anliegen zu sein, dem Franziskus mit der Auswahl der neuen Kardinäle Gewicht verleihen möchte: mit dem aus dem spanischen Sevilla stammenden Miguel Ayuso Guixot, der Islamwissenschaften studiert hat, mit Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo, dem Erzbischof von Jakarta in Indonesien, dem Land mit der größten Anzahl an Muslimen weltweit, oder mit Cristobal Lopez Romero, der seit 2017 Erzbischof in der marokkanischen Hauptstadt Rabat ist.

Erst im Februar hatte Franziskus als erster Papst überhaupt der Arabischen Halbinsel einen offiziellen Besuch abgestattet. Unter seinem Pontifikat hat sich der muslimisch-christliche Dialog wieder neu belebt, nachdem das Verhältnis von Muslimen und katholischer Kirche durch seinen Amtsvorgänger Benedikt XVI. und dessen berüchtigte Regensburger Rede zuletzt arg gelitten hatte.

13 neue Kardinäle, zehn von ihnen wählen den nächsten Papst

Die Ernennung der neuen Kardinäle könnte den künftigen Kurs der katholischen Kirche durchaus beeinflussen, denn von den Nominierten sind zehn jünger als 80 Jahre und dürfen somit an einer möglichen Wahl des nächsten katholischen Kirchenoberhaupts teilnehmen. Mit der Erhebung der neuen Kardinäle sind nun 67 der 128 wahlberechtigten Kardinäle von Franziskus selbst eingesetzt worden - erstmals mehr als die Hälfte.

Morgen beginnt im Vatikan die mit Spannung erwartet Bischofssynode für das Amazonasgebiet, die so genannte Amazonas-Synode. Diese gilt allgemein als überaus wichtig für den Kurs der katholischen Kirche, weil die Bischöfe neben ökologischen Fragen und der Menschenrechtssituation für die indigenen Bevölkerung auch Grundsatzentscheidungen über eine mögliche Öffnung des Priesteramtes und den Pflichtzölibat fällen könnten.

Einer der neuen Kardinäle, nämlich der kanadische Jesuit Michael Czerny wird als einer von zwei Sondersekretären für die Synode eine tragende Rolle spielen: Er arbeitet dem "Generalrelator" der Synode, Kardinal Cláudio Hummes, zu. Dieser wird bei der Eröffnung der Synode als erster das Wort ergreifen und damit den grundsätzlichen Kurs der Diskussion vorgeben. Außerdem ist der Generalrelator federführend bei der Abfassung des zentralen Abschlussdokuments des Bischofstreffens.