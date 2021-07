120 prominente Deutsche fordern Freiheit für Julian Assange

In einem offenen Brief fordern 120 prominente deutsche Stimmen anlässlich des bevorstehenden Treffens von Bundeskanzlerin Angela Merkel und US-Präsident Joe Biden deren Einsatz für die Freiheit von Julian Assange. In dem am Montag in Berlin veröffentlichten Schreiben äußern die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner ihre "große Sorge um die Gesundheit und das Leben des Journalisten".

Der Gründer der Enthüllungsplattform Wikileaks lebt seit elf Jahren nicht mehr in Freiheit und wartet aktuell in einem Hochsicherheitsgefängnis in London auf die Entscheidung, ob er von Großbritannien an die USA ausgeliefert wird. Dort drohten Assange laut dem Schreiben "wegen seiner journalistischen Arbeit, darunter die Enthüllung von US-Kriegsverbrechen im Irak und in Afghanistan, 175 Jahre Haft". Für die Unterzeichner stellt diese Vorgänge einen Angriff auf die Pressefreiheit dar.

Unterzeichnet haben das Schreiben unter anderem die Politikwissenschaftlerin Gesine Schwan, der Ex-Außenminister Sigmar Gabriel, der FDP-Politiker Wolfgang Kubicki, der Benediktinerpater Anselm Grün, Grünen-Chef Robert Habeck, Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek und der Schriftsteller Navid Kermani.

Eine humanitäre Geste zum Ende der Amtszeit?

Merkel wird zur Hilfe aufgefordert, sie solle sich gegen die anhaltende Isolation Assanges und für dessen Gesundheit einsetzen - als humanitäre Geste zum Ende ihrer Amtszeit. Angesichts von Assanges bedrohlicher gesundheitlicher Verfassung bestehe dringender Handlungsbedarf. "Machen Sie bei Ihren Gesprächen mit US-Präsident Joe Biden in Washington deutlich, wie wichtig es im Sinne der Verteidigung der Pressefreiheit ist, die Klage gegen den Wikileaks-Gründer fallen zu lassen, damit er in Freiheit im Kreise seiner Familie gesundheitlich genesen kann“, heißt es in dem Brief. Es liege in Bidens Hand, das juristische Verfahren gegen Assange zu beenden.

Der mittlerweile 50-jährige Assange hatte vor rund zehn Jahren über seine Enthüllungsplattform Wikileaks Hunderttausende geheime US-Berichte und Diplomatendepeschen veröffentlicht, die er von Informanten bekam – was auch in deutschen Medien zu zahlreichen Berichten über Machtmissbrauch und mögliche Kriegsverbrechen der USA zur Folge hatte. US-Ermittlern zufolge gilt der gebürtige Australier damit als Staatsfeind, der das Leben von US-Agenten in Gefahr gebracht habe. Für viele andere ist er dagegen eine neue Art von Investigativjournalist, der erfolgreich das Fehlverhalten der USA in den Kriegen in Afghanistan und dem Irak aufgedeckt hat.

"Vollstes Vertrauen" in rechtsstaatliche Prinzipien

US-Präsident Biden will wie sein Vorgänger Donald Trump die Auslieferung Assanges in die USA erreichen. In Berlin wollte Regierungssprecher Steffen Seibert nicht auf die Forderung in dem Brief eingehen. "Wir haben volles Vertrauen darin, dass in Großbritannien die rechtstaatlichen Prinzipien und auch Garantien gewährleistet werden", sagte er lediglich und fügte hinzu: "Den Gesprächen in Washington greife ich hier nicht vor."

