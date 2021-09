112 Diamanten: Armbänder von Marie Antoinette unter dem Hammer

Diamanten reisten in einer Holzkiste nach Brüssel

Aus der Pressemitteilung von Christie´s geht hervor, dass die Diamanten eine abenteuerliche Geschichte haben: Demnach erhielt der mittlerweile nach Brüssel gewechselte Graf Mercy-Argenteau am 11. Januar 1791 einen persönlichen Brief von der in Haft genommenen Marie Antoinette. Sie kündigte ihm den Versand einer Holzkiste an, auf die der Diplomat bis auf Weiteres aufpassen sollte. Am 16. Oktober 1793, als in Paris der Terror des revolutionären "Wohlfahrtsausschusses" unter Leitung Maximilien de Robespierres regierte, wurde die Königin enthauptet. Im Februar des Folgejahres befahl der österreichische Kaiser Franz II., die Kiste zu öffnen und ein Inventarverzeichnis anzulegen. Unter Punkt 6 sind die beiden Armbänder erwähnt, die 1796 an die einzige Überlebende der königlichen Familie ausgehändigt worden, die älteste Tochter Marie-Thérèse-Charlotte, genannt Madame Royale (1778 – 1851).

Die Kostbarkeiten werden am 9. November in Genf als Losnummer 1 unter den Hammer kommen. Ein Gemälde, das Marie Antoinette mit den Armbändern zeigt, gibt es nicht, wohl aber eine Abbildung von 1816, auf der Madame Royale mit dem teuren Dekor zu sehen ist. Als sie starb, vermachte sie ihre Juwelen ihren drei Nichten und Neffen. In den nächsten Wochen gehen die begehrten Stücke erst mal auf "Werbetour" nach New York, Hong Kong, Shanghai und Peking, bevor sie in Genf ausgestellt werden.