105.000 Euro Preisgeld: Wim Wenders erhält "Praemium Imperiale"

Den Lebenswerk-Oscar kann er noch bekommen, den "Praemium Imperiale" hat er nun: Wie die Organisatoren mitteilen, erhält der Filmemacher Wim Wenders (77) in diesem Jahr eine der fünf begehrten und hochdotierten Auszeichnungen. Das Preisgeld in jeder Kategorie beträgt 15 Millionen japanische Yen, das sind etwa 105.000 Euro. Ausgelobt wird der Preis von der "Japan Art Association" – und zwar auf Anregung des japanischen Kaiserhauses und im Andenken an einen den Künsten sehr zugetanen Prinzen.

BR24-Tipp: Wim Wenders' Meisterwerk "Der Himmel über Berlin" ist noch bis 19. September in der ARD-Mediathek zu sehen.

In der Sparte Skulptur geht der Preis an den chinesischen Künstler Ai Weiwei (65), der lange in Berlin arbeitete und etwa den Oberbayern noch durch seine fulminante Ausstellung "So Sorry" von 2009 im Münchner Haus der Kunst in Erinnerung ist.

Gerhard Richter bekam ihn auch schon

Die weiteren Preise gehen heuer an den italienischen Maler Giulio Paolini, den polnischen Pianisten Krystian Zimerman und das japanische Architekturbüro SANAA.

Deutsche Preisträgerinnen und Preisträger gab es in der mehr als 30-jährigen Geschichte der Auszeichnung immer wieder: die Choreographin Pina Bausch etwa (1999), die Maler Gerhard Richter (1997) und Anselm Kiefer (1999) sowie die Geigerin Anne-Sophie Mutter (2019).