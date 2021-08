Fremd im eigenen Land: "1000 Serpentinen Angst" am Gorki Theater

Die Bühne ist eine Projektionsfläche. Weißer Hintergrund, weiße Decke, schwarzer Fußboden. Klug öffnet Marta Dyachenko mit ihrer kargen Kulisse den Gedankenraum. Szene für Szene wird sich die Farbe der Leinwand wandeln. "1000 Serpentinen Angst" erzählt die Suche nach einem Platz auf der Welt als innere Konversation.

"Was gäbe ich dafür, meine Mutter, meine Großmutter zu einem unmöglichen Zeitpunkt zu treffen, an dem wir alle fünfzehn Jahre alt wären." So lautet die Ausgangsfrage für diese Familienaufstellung. Die ungewöhnliche Biografie der Hauptfigur setzt sich aus Erinnerungsfragmenten zusammen. Kindheit in der DDR, die Großmutter in der SED, der Vater aus Angola. Die Mutter, eine Punkerin, will mit ihrem Mann ausreisen: "Eine junge Frau, die sich ein gemeinsames Leben in Angola ausmalt. Ein Leben unter einer anderen Sonne, unter anderen Mentalitäten – ein Leben in Freiheit. Aber dann, mit neunzehn, wenige Monate nachdem sie Zwillinge bekommen hat, Verhaftung. Annullierung der Ausreisegenehmigung. Zerbröselung der Psyche im Stasi-Knast."

Als Schwarze Deutsche in einer thüringischen Kleinstadt

In ihrem autobiografischen Roman "1000 Serpentinen Angst" beschreibt Olivia Wenzel Kindheit und Jugend als Schwarze Deutsche in einer Kleinstadt in Thüringen vor und nach der Wende. Das Buch wurde 2020 auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis nominiert. Jetzt hat es Anta Helena Recke für die Bühne des Berliner Gorki Theaters adaptiert. Die in München geborene Regisseurin sorgte an den Münchner Kammerspielen für Aufsehen, als sie die Inszenierung "Mittelreich" nach einem Roman von Josef Bierbichler als sogenannte Schwarzkopie mit Persons of Colour besetzte.

In der vielfarbigen Bühnenversion von "1000 Serpentinen Angst" übernehmen acht verschiedene Schauspielerinnen und Schauspieler, die meisten Persons of Colour, einen Part in diesem Selbstgespräch. Shari Asha Crosson ist die aufmüpfige Ich-Erzählerin, die sich erstmals als Erwachsene in der Afro-Amerikanischen Community von New York wohl in ihrer Haut fühlt und genießt, "dass Afro-Amerikaner sagen: 'Hey, darling, how are you today?'", wie es im Stück heißt. "Und dass es sich anfühlt wie: 'Du, mein kleiner Schatz, ich hab dich lieb. Ich hoffe echt, es geht dir gut, lass mich Deine Wange tätscheln.' Dass ich mindestens fünf Mal täglich angelächelt werde. Dass ich öffentlich gemocht werde."

Ein versöhnliches, aber kein starkes Bild

Am intensivsten geraten auf der Bühne des Gorki Theaters die Rückblicke. "1000 Serpentinen Angst" führen zurück zu den alten Familientraumata und zu vielen Fragen: Wer war die Mutter, die früh als Punkerin gegen die sozialistische Norm rebellierte, wer war die Großmutter, die sich anpasste? Und wer ist sie selbst – die ihre vietnamesische Freundin Kim mit anderen Männern betrügt und im Urlaub in Vietnam politisch unkorrekt schwanger wird.

Identität entzieht sich hier den Labels, schwarz, queer, deutsch. Schade nur, dass Anta Helena Recke kaum szenische Begegnungen auf der Bühne entstehen lässt und die Choreografie nicht die innere Zerrissenheit des Textes aufnimmt. Die rasante Sprache des Buches wird durch die indirekte Rede verlangsamt. Am Ende tanzen Großmutter, Mutter und Ich-Erzählerin tatsächlich als Fünfzehnjährige miteinander. Ein versöhnliches, aber kein starkes Bild.