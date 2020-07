100. Todestag: Welden erinnert an Ludwig Ganghofer

Zum 100. Todestag von Ludwig Ganghofer an diesem Freitag erinnert auch die Marktgemeinde Welden im schwäbischen Holzwinkel an den Heimat-Schriftsteller. In Welden hatte Ganghofer um 1860 einen Teil seiner Kindheit verbracht. Der "Ganghofer Verein Welden" bietet am Wochenende zwei Wanderungen an, bei denen man Ganghofer nachspüren kann.

Ganghofer griff Kindheit in Welden in Roman auf

Im seinem Roman "Lebenslauf eines Optimisten" beschreibt Ganghofer Erinnerungen an seine Kindheit in Welden. So ist auf dem Weg ein altes Forsthaus zu sehen, das die Familie Ganghofer bewohnt hatte. Auch den hölzernen Brückenheiligen St. Nepomuk an der Laugna hatte der Schriftsteller erwähnt, er steht noch immer dort. Zudem sind ein Brunnen und eine Quelle nach Ganghofer benannt.

Auch Familienführung für Ganghofer-Fans geplant

Die Wanderung auf den Spuren des Schriftstellers in Welden beginnt am Samstag um 15 Uhr. Am Sonntag bietet der Verein eine "Familienführung" an - ab 14 Uhr. Mehr Informationen gibt es hier.