100 Jahre "Ulysses": "Unmöglich, alles hintereinander zu lesen"

Manche Bücher sind wie Berge, man kann sie nicht allein besteigen, nur mit der Hilfe geübter Kletterer. Ein solcher ist Vladimir Nabokov, selbst ein Verfasser moderner Klassiker. Die Vorlesung über den Ulysses, die dieser große Autor an der amerikanischen Cornell University ab 1948 gehalten hat, geleitet einen sicher durch diesen Monumentalroman, der vielen zunächst mal ein großes Enigma ist, das es lesend zu entschlüsseln, zu decodieren gilt.

Nabokov hat sogar eine Karte gezeichnet, anhand derer man nachvollziehen kann, wo in Dublin man sich gerade mit dem Anzeigenakquisiteur Leopold Bloom befindet auf seiner Irrfahrt an jenem 16. Juni 1904, an dem der ganze, gut tausendseitige "Ulysses" spielt. So versteht man vieles besser, auch die berühmte Masturbationsszene von Leopold Bloom am Strand von Sandycove im Nausikaa-Kapitel. Diese Art von Literatur eignet selbst etwas arg Onanistisches, James Joyce war schon sehr in seine Sprachspielereien verliebt.

Schon Tucholsky verstand wenig

Das Klügste hat Kurt Tucholsky dazu geschrieben, bei Erscheinen der ersten vollständigen deutschen Ausgabe 1927: "Der erste Eindruck ist so: Unmöglich, alles hintereinander zu lesen. Die Personen verwirren sich; wenn eine Handlung darin ist, habe ich sie nicht verstanden – ich weiß nicht immer, was real, gedacht, geträumt oder beabsichtigt ist. Aus einer Inhaltsangabe des Verlages ergibt sich, was an diesem einen Tage, der dem Buch zugrunde liegt, vorgeht – ich habe das nicht gemerkt."

Gleichwohl war Tucholsky von dem dicht "wogenden Nebel", der dieses Buch seiner Meinung nach umgibt, fasziniert, natürlich auch von diesem Bewusstseinsstrom, dem neuartigen stream of consciousness, z.B. von Molly Blooms – der Ehefrau Leopolds – innerem Monolog im abschließenden Penelope-Kapitel. Tucholsky hat seine Rezension beschlossen mit den treffenden Worten: "Liebigs Fleischextrakt. Man kann es nicht essen. Aber es werden noch viele Suppen damit zubereitet werden." Und es stimmt, dieses Buch ist ein Brühwürfel, mit dem bis heute gekocht wird – und es wird immer die geben, die das für ungenießbar halten.

Schweinenieren und Schweinereien

Zum Frühstück brät sich die Hauptfigur Schweineniere und ergeht sich dabei so sehr in erotischen Träumereien, dass ihm das Essen auf dem Herd fast verkohlt. Im Oberstübchen herrscht das "Unterrockregiment", wie es in Hans Wollschlägers Übersetzung heißt. Nicht von ungefähr fallen Fremdwörter wie "Konkupiszenz": das heftige Begehren, das Verlangen. Streckenweise ist das Buch eine einzige Sex-Phantasie: "Dann? Küsste er die lieblichen leckeren gelblichen schmeckeren schmelzlichen Melonen ihres Leibes, schleckte die leiblich melonigen weiblichen Hemisphären, schmeckte die honigmelonige Furche zwischen ihnen, in dunkler verlängerter aufreizender schlecklichleiblecklicher Oskulation."