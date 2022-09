100 Jahre Tonfilm: Einer der Erfinder kam aus dem Landkreis Hof

Wurlitz gehört heute zu Rehau, Hans Vogt wurde dort als Sohn des Dorfschmieds geboren und machte in Rehau eine Schlosserlehre, bevor er nach Berlin ging und Ingenieur wurde. Lange hielt es Vogt damals nicht in Oberfranken, erzählt Michael Abraham, der Bürgermeister von Rehau: "Er war ein ganz anderer Geist: Antialkoholiker, Vegetarier, hat sich der Freikörperkultur hingegeben. Der wollte raus in die große Welt und nicht der Dorfschmied von Wurlitz werden."

Rehau setzte dem Erfinder ein Denkmal

Trotzdem hält seine Heimatstadt den Erfinder bis heute in Ehren. Es gibt nach ihm benannte Straße, und in Wurlitz ein Denkmal. Nur das Hans-Vogt-Kino existiert inzwischen nicht mehr. Dafür hat das Heimatmuseum einen eigenen Raum für Hans Vogt eingerichtet. Dort wird das so genannte Lichttonverfahren erklärt wird, das Hans Vogt mit zwei Kompagnons im September 1922 erfunden hat. Die Daten für den Ton sind dabei in einer eigenen Spur auf den Film gebannt.

Veranstaltungen zum Jubiläum

Während des Jubiläums "100 Jahre Tonfilm" gibt es auch eine Reihe von Veranstaltungen in Rehau. Am vergangenen Wochenende wurde im Rahmen der Rehauer Kultnacht ein Dokumentarfilm über Hans Vogt gezeigt, am kommenden Sonntag gibt es zum "Tag des offenen Denkmals" von 14 bis 17 Uhr Führungen durch die Lehrwerkstatt von Hans Vogt, die heute Teil des Stadtmuseums ist.

Stadtspaziergang und Filmpreis

Am Samstag, 17. September, findet in der Galerie Rehau Art um 18 Uhr ein Jubiläumsabend mit Präsentation der Ausstellung "Hans Vogt – Vom Bauernbub zum Tonfilmerfinder" statt.

Am Sonntag, 25. September 2022, lädt Bürgermeister Michael Adam zum Stadtspaziergang in Rehau zum Thema "100 Jahre Tonfilm". Treffpunkt dazu ist um 14 Uhr am Alten Rathaus. Am 26. Oktober 2022 schließlich wird – wie jedes Jahr – im Rahmen der Hofer Filmtage der "Hans-Vogt-Filmpreis" verliehen.