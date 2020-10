100 Jahre Radio: Von Rundfunk-Utopien zur digitalen Revolution

Das Augsburger Brechtfestival und 100 Jahre Radiogeschichte: Beides gehört zusammen. Denn Bertolt Brecht war ein Freund des Rundfunkapparats, von ihm stammen zum Beispiel die schönen Worte: "Ein Mann, der was zu sagen hat und keine Zuhörer findet, ist schlimm daran. Noch schlimmer sind Zuhörer daran, die keinen finden, der ihnen etwas zu sagen hat." So schrieb es Bertolt Brecht 1927 in seinem Text "Radio – eine vorsintflutliche Erfindung?“. Sieben Jahre zuvor, am 22. Dezember 1920, fand die erste öffentliche "Rundfunkaussendung" in Deutschland statt. Aus diesem Anlass hat Jürgen Kuttner gestern im Museum für Kommunikation in Berlin die Ausstellung "On Air" eröffnet. Kuttner ist selbst ein alter Radio-Mann und, aktuell, auch Leiter des Augsburger Brechtfestivals. Knut Cordsen hat mit ihm gesprochen.

Knut Cordsen: So neu wie für Bertolt Brecht zu seinen Lebzeiten das Radio war, so neu ist für uns heute das Internet, auch wenn wir jetzt schon gut zwei Jahrzehnte mit ihm zu leben gelernt haben. Ist diese Art der revolutionären Erfindung eines neuen Mediums miteinander zu vergleichen? War für Brecht Radio das, was für uns das Internet ist?

Jürgen Kuttner: Ich glaube schon. Ich glaube, was beides verbindet, ist, dass mit den technologischen Neuerungen ein Utopismus einhergeht. Man denkt, die Welt könnte durch diese Erfindungen eine bessere werden. Als es mit dem Internet losging, dachte man ja auch, dass es direkte Demokratie fördern könnte, dass wir uns viel mehr austauschen würden, dass die Wissensvermittlung viel einfacher würde. Man musste dann aber erkennen, dass Erfindungen doch immer nur die bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse reproduzieren. Der Utopismus des Internets hat sich – glaube ich – erledigt. Wobei man sagen muss: Was das Radio betrifft, war Brecht ja nicht nur utopisch. Er hat in seiner Radiotheorie etwa den Vorschlag gemacht, aus dem Sendeapparat des Radios einen Kommunikationsapparat zu machen. Und die bösen Folgen von einer solchen technologischen Erfindung fanden dann relativ schnell statt, ab 1933. Goebbels erkannte das Radio sofort als ein wunderbares Propagandainstrument und nahm es auch in Besitz. Auch in der Zeit danach – im Krieg – spielte es natürlich eine große Rolle. Das reichte von Partisanen- und Guerillasendern bis zu Radio Moskau und der BBC, die ja tatsächlich quasi ins Kriegsgeschehen eingegriffen haben mit dem Radio.