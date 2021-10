100 Jahre PEN: Für die Freiheit des Wortes und der Autoren

Als Catherine Amy Dawson Scott am 5. Oktober 1921 40 Schriftsteller zu einem friedensstiftenden Dinner ins Londoner In-Lokal "Florence" lud, als man unter Kronleuchtern für nur fünf Shilling französisches Rindsmedallion in Rotweinsauce und Heilbutt englische Art speiste, da stand die Gründung des Clubs im Schatten des 1. Weltkriegs. Frieden und Völkerverständigung waren zentrale Anliegen. John Galsworth, gefeiert für seine Forsyte-Saga, legte als erster PEN-Präsident, Wert auf die Politik-Ferne des Clubs und sah Schriftsteller als "Treuhänder der menschlichen Natur". Wer engherzig und voller Vorurteile sei, verletze die gesamte Menschheit, betonte Galsworthy, der mit Arthur Miller, Vaclav Havel, Heinrich Böll berühmte Nachfolger fand, aber mit Jennifer Clement bis eben die erste und einzige Frau. Burhan Sönmez, gerade in London zum neuen Präsidenten des Internationalen PEN gewählt, zitiert Galsworthy und sieht auch heute die moralische Verantwortung

Beim Schreiben sei man allein, aber zugleich ein Spiegel des Universums, sagt Burhan Sönmez und Regula Venske, die Präsidentin des deutschen PEN stimmt ihm zu.

Ab 1933 äußert sich der PEN politisch

"Wir sehen uns schon als eine große Familie des Wortes, und wir setzen uns ein für Meinungsfreiheit und für Frieden und Völkerverständigung. Aber dieser Begriff des Politischen – das hat sich ab 1933, als die Nazis an der Macht waren, schon geändert, da hat man ja schon gesehen, dass man sich äußern musste zu Bücherverbrennungen und anderem Unrecht", sagt Regula Venske. "Wir sind natürlich schon eine politische Bewegung, aber nicht parteipolitisch, sondern in einem humanistischen humanitären Sinne politisch."

Literatur kenne keine Grenzen und sei auch in Krisen die gemeinsame Währung, heißt es in Arikel 1 der PEN-Charta. Hitlers Deutschland, Kalter Krieg, Militärregime von Uruguay bis Griechenland und die Turbulenzen der deutschen Wiedervereinigung, zwangen den PEN politisch Stellung zu beziehen, (auch wenn Stefan Zweig 1936 beim Kongress in Buenos Aires schwieg).

Heute setzen sich ein halbes Dutzend PEN-Komitees ein für Frauen und das Recht auf Muttersprache von Quechua bis Kurdisch, für Frieden und verfolgte Schriftsteller, Journalistinnen und Verleger von Mexiko bis Hongkong. 150 PEN-Zentren und 40 000 Mitgliedern weltweit bilden ein aktives globales Netzwerk mit "Writers in Prison" und "Writers in Exile" als tragenden Säulen, und mit Städten der Zuflucht wie München und Nürnberg.

"Afghanistan hat uns jetzt natürlich sehr beschäftigt und beschäftigt uns noch", sagt Regula Venske. "Da geht es ganz konkret darum, Kolleginnen und Kollegen aus Kabul rauszuholen, ins Exil anderer Länder. Und dann beschäftigt uns sehr Belarus, das ist ja nun schon fast vor unserer Haustür. Ich habe jetzt gerade Ende September eine Reise nach Polen gemacht mit meinem Kollegen Sascha Feuchert zusammen, um mit den Kollegen vom polnischen PEN die Probleme zu erörtern. An Ungarn können Sie auch noch denken. Also, die Pressefreiheit ist ja leider auch in Europa zunehmend bedroht."

Sechs Jahre war die Dichterin und Radiomacherin Yirgalem Fisseha Mebrahtu ohne Prozess im Gefängnis. Jeder Tag brachte Schläge und Folter, jenseits aller Worte, sagt sie. Weil dem Regime ihre Meinung missfiel, holte man sie mit Kollegen einfach aus dem Rundfunk. Andere Intellektuelle sind verschwunden. Eritrea steht an der Spitze der Länder, die für ihre Menschenrechtsverletzungen berüchtigt sind. Yirgalem ist in Sicherheit, aber ihr Herz sei noch in Eritrea, sagt sie.

"Für mich war das PEN Zentrum Deutschlands wirklich eine Rettung, und das hat mir geholfen während der schlimmsten Zeiten in meinem Leben,"

Humanitäres Weltbild

Ob Yirgalem Fisseha Mebrahtu aus Eritrea, Volha Hapeyeva aus Belarus oder Asli Erdogan aus der Türkei, für alle gilt: Wer einer Diktatur entfliehen kann, hat nichts mehr: Keine Sprache, keine Familie, Freunde, Existenzgrundlage, kein Zuhause; nur das Gepäck körperlicher und seelischer Wunden. Die Schriftstellerin und Physikerin Asli Erdogan, der die Türkei noch immer, in Abwesenheit, den Prozess macht, ist ein besonders prominentes Beispiel für die Diktatur des Präsidenten.

Zum Amtsantritt von Recip Tayyip Erdogan gab es 70 000 politische Gefangene, heute 300 000, schätzt PEN-Präsident Burhan Sönmez. Angst kenne er nicht, sagt er. Und Kontrolle sei längst nicht mehr nur eine Frage der Politik. Von internationalen Konzernen werden wir alle überwacht. Sie kennen meinen Tag besser als ich selbst, sagt Burhan Sönmez und fordert wirkliche Freiheit.

Mit Appellen und Petitionen wendet sich der PEN an die Mächtigen der Welt, auch an die Bundesregierung, vor einem China-Besuch etwa. Mit Presserklärungen, Debatten und persönlichen Briefen in die Gefängnisse macht er politische Häftlinge zu "Very important Prisoners", wie einer sagte. Von finanziellem, juristischem, seelischem Beistand ganz zu schweigen. Meinungsfreiheit ist ein ewiges Ringen, schreibt Juli Zeh im prächtigen Jubiläumsband. Und Regula Venske, die deutsche Präsidentin sieht die Wirkung des Wortes als Medium von Aufklärung und Erkenntnis, gegen Macht, Gewalt und Korruption.

Sie wünscht dem PEN zum Hundertsten, "das, was auch Arthur Miller schon einmal dem PEN wünschte: nämlich, dass ein nobler Tag kommen möge, an dem wir überflüssig würden. Aber das werden wohl auch wir zu unseren Lebzeiten nicht erleben. Und deshalb wünsche ich uns weiterhin viel Kraft, Zuversicht, ja Tatkraft und Solidarität und auch Erfolge, damit die Welt nicht ganz so glücklos ist, wie sie sonst wäre, wenn es den PEN nicht gäbe."