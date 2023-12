100 Jahre Disney: Warum trotzdem keine Partystimmung aufkommt

Star Wars, Pixar oder Marvel: Megakonzern Disney

Disney wird in der Folge zum Megakonzern: Kreuzfahrten, Hotels, Vergnügungsparks und vor allem Merchandise bringen dem Konzern Milliardengewinne ein. Der spätere Disney Chef Bob Iger investierte immer wieder, unter anderem Milliarden in starke Marken wie Star Wars, Pixar oder Marvel. Für viele Jahre sind sie der Garant für Erfolge an den Kinokassen. "Avengers: Endgame" zum Beispiel wird zum Film mit den höchsten Ticket-Einnahmen aller Zeiten.

Zu viel, zu teuer, zu schlecht

Doch so langsam verblasst der Glanz: "Es gibt eine Superhelden-Müdigkeit und auch bei den Prinzessinnen-Filmen. Die Magie der Pixar-Filme ist weg. Alles gleichzeitig. Sie brauchen einen kreativen Neustart", glaubt der Wirtschaftsjournalist Stewart.

„Wir haben etwas den Fokus verloren!“ gab Disney-Chef Bob Iger – er hatte das Unternehmen bis 2020 geleitet und wurde dann Ende November 2022 erneut als Geschäftsführer verpflichtet – bei der Jahresbilanzkonferenz zu. „Als die Pandemie die Welt traf, hatte das Filmstudio gerade ihre Anzahl an Produktionen drastisch erhöht. Ich hatte immer das Gefühl, dass Quantität sich negativ auf Qualität auswirken kann. Und genau das ist passiert“, so Iger weiter.

Die mangelnde Qualität rächte sich bitter am sog. „Box Office“. Fast alle großen Disney-Filme dieses Jahr floppten: „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“, der Pixar-Film „Elementals“, die Komödie „Die Geistervilla“, nicht zuletzt die Marvel-Produktionen „Ant-Man & the Wasp: Quantumania“ und „The Marvels“. Und nun auch Disneys Weihnachts-Animationsfilm „Wish“.

2023 ist seit 2015 das erste Jahr, wo es Disney nicht gelingt, mit einem ihrer Filme die Milliarde an Box-Office-Einnahmen zu knacken. Gerade im direkten Vergleich mit 2022 wird der Misserfolg schmerzhaft deutlich. 2022 hatte Disney mit „Avatar – The Way of Water“, den Marvel-Filmen ” Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, “Thor: Love and Thunder” und “Black Panther: Wakanda Forever” eine ganze Reihe Milliarden-Hits – es war ein Rekordjahr. „Die Performance unserer jüngsten Filme war definitiv enttäuschend, und das nehmen wir nicht auf die leichte Schulter!“, so Disney-Chef Bob Iger im Herbst dieses Jahres.

Disney hat für Milliarden sog. IPs (Intellectual properties) aufgekauft, hat mit Marvel und Star Wars weltweit beliebte und bekannte Marken unter seiner Kontrolle. Und Disney verstand es 2023 einfach nicht, neue, spannende Geschichten aus diesen „Welten“ zu erzählen. Disney kreiert gerade Content, sehr teuren Content (Produktions- und Marketingkosten für „Indiana Jones 5“ ca. 400 Millionen Dollar), den keiner sehen will.