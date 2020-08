100 Jahre Charles Bukowski: Der Dirty Old Man der Literatur

Dirty Old Man?

Seine Kolumne in der Underground-Zeitschrift Open City hieß Notes of a Dirty Old Man. Alt war er, aber schmutzig? Erschreckend ehrlich hätte besser gepasst. Bukowski, Sohn deutschstämmiger Immigranten, gehörte der Generation der Beatautoren an, war aber hart gesottener als Kerouac, Ginsberg und Co. Buk, wie ihn Freunde nannten, (oder Hank Chinaski, wie er in einem Roman schrieb) war kein Fan von Bewusstseinserweiterung. Jazz, Müsli, Tantra-Sex und leichte Drogen, den alternativen Zirkus, den einst die Beatniks propagiert hatten und der längst im Mainstream angekommen ist, lehnte er ab. Er setzte sich literarisch mit dem auseinander, was Menschen bleibt, die nicht die Chance haben auf feingeistige Literatur und Sensibelgetue, wie in der Verlagsbranche üblich.

Zwischen Banalitäten und Beethoven

Bukowski, der sich offen zu seinem Alkoholkonsum bekannte, schrieb mit leichter Hand und knochentrockenem Humor über den Horror des Banalen, über miesen Sex, leichte Frauen, Pferdewetten, miserable Jobs, die Freuden des Suffs. Merkwürdig war, dass er sich nicht für harte Rockmusik, für Jazz oder Blues interessierte, sondern für Klassik, für Beethoven, Tschaikowsky und Mahler, die Werke von weißen alten Männern, deren Musik als pathosgeladene Glorifizierungs- und Erhabenheitsmaschine funktioniert – wie gesagt, Bukowski war älter als die Studenten der 70er-Jahre. Er wusste, was kam. Seine Fans, die deutlich jünger waren, bewunderten jedenfalls die Lakonie, die er der höchst schnöden Realität abrang. Als wären sie aus der Hüfte geschossen, so wirkten seine Sätze.