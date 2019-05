Jubiläums-Workout im Museum Brandhorst

Im Münchner Kunstareal sticht es heraus: das Museum Brandhorst mit seinen 36.000 Keramikstäben an der Fassade. Zum zehnjährigen Jubiläum wurde umgeräumt, sofort fällt ein dunkler Raum auf. Wer ihn mit einem weißen Shirt betritt, fängt an zu leuchten: an den Wänden großformatige Bilder. "Es ist die New Yorker Künstlerin Jacqueline Humphries, die diese Bilder gemalt hat mit dem Titel 'Black light paintings'", erklärt Museumsdirektor Achim Hochdörfer. "Es sind Schwarzlichtbilder, die im Dunkeln gemalt wurden mit fluoreszierender Farbe. Je mehr Farbe drauf, ist desto leuchtender werden die Farben und mit Schwarzlicht wie in einem Nachtclub kommt es dann zu einer unglaublichen Wirkung."