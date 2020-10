"Es ist längst uncool, auf Instagram mit Filtern zu arbeiten"

#Pussypower, #selflove, #feminist, #divinefeminine, #vulvaart: Das sind nur ein paar Hashtags, die auf Instagram Selbstermächtigung – in diesem Fall weibliche – versprechen. Sind das nur lockende Labels oder ist die zu Facebook gehörende Bildplattform in den zehn Jahren, die es sie nun gibt, tatsächlich progressiver geworden? Joana Ortmann hat mit Annekathrin Kohout, Netzfeministin und Bild-Wissenschaftlerin, die digitale Kulturen erforscht, über zehn Jahre Instagram gesprochen.

Joana Ortmann: Frau Kohout, gleich die Frage an Sie: Ist Instagram inzwischen auch eine politische und progressive Plattform?

Annekathrin Kohout: Aus meiner Sicht hat sich da tatsächlich etwas getan. Die durchaus demokratische Ausgangslage, dass jede Person dort Bilder veröffentlichen kann, sich dort selbst inszenieren kann und auch entsprechend adressieren kann, würde ich sagen, hat definitiv gewisse Erfolge nach sich gezogen. Was man vielleicht daran sieht, dass natürlich Labels zunehmend bestimmte Ästhetiken aufgreifen, die sie auf Instagram, aber vielleicht auch in den sozialen Medien generell beobachten, und meistens sind dann diese Bildmotive tatsächlich auch aus bestimmten aktivistischen Bewegungen. Dadurch werden Motive und auch Anliegen in eine sehr viel breitere Öffentlichkeit getragen, die vielleicht sonst nicht in diese Bereiche außerhalb der Community gekommen wären. Mein Lieblingsbeispiel ist immer "Germany's Next Topmodel": all diese Bemühungen, nicht nur Size-Zero-Models einzuladen, nicht nur weiße Menschen einzuladen, sondern auch People of Color. Das kann man jetzt ein bisschen angestrengt finden und ein bisschen pseudo, aber im Endeffekt führt es dann eben doch dazu, dass auch der letzte Teenager in Deutschland noch mal googelt: Was ist eigentlich Diversity?

Für alle, die sich jetzt vielleicht nicht täglich auf Instagram bewegen, vielleicht etwas grundsätzlich: Was ist das für ein Medium, mit dem wir es zu tun haben? Es ist ein Medium, in dem man vor allem durch Filter auf die Welt schaut – die dann schön ist: schöne Natur, schöne Tiere, schöne Menschen, schöne Nahrungsmittel …

Instagram hat sich in den vergangenen Jahren insgesamt sehr verändert. Es hat genauso begonnen, wie Sie gerade gesagt haben, mit vielen Filtern, mit denen man dann immer eine Art Retro-Effekt hervorrufen und damit natürlich auch eine gewisse Bildästhetik erzielen konnte. Aber tatsächlich hat sich das auch sehr weit davon wegbewegt: Mittlerweile gibt es sehr viele auch sehr ambitionierte Fotografen und Fotografinnen auf dieser Plattform, die gar nicht mehr mit Filtern arbeiten, weil das längst uncool geworden ist, sondern wieder zu einer gewissen "Realität" zurückkommen. Aber natürlich: Das, was man am meisten auf Instagram sieht, was man am meisten von Instagram kennt, sind Verschönerungen der Welt und Darstellungen einer Welt, die erst mal irgendwie positiv ist. Was aber wiederum dazu führt, dass es so etwas wie Empowerment überhaupt möglich macht.