1.700 Jahre Judentum in Deutschland: "Wir bleiben hier"

Es soll ein buntes, fröhliches Fest werden - dem Anlass entsprechend: Die Israelitische Kultusgemeinde (IKG) München und Oberbayern startet am Sonntag ihre Feierlichkeiten anlässlich des Jubiläumsjahres "1.700 Jahre Jüdisches Leben in Deutschland", das bereits im Februar vom Zentralrat der Juden in Deutschland bundesweit eröffnet wurde.

Innenminister Seehofer und OB Reiter erwartet

"Die Veranstaltung wird ein heiterer Anlass, mit Musik und Unterhaltung. So wollen wir zeigen: Die jüdische Gemeinschaft ist hier, wir bleiben hier – und: Wir gehören dazu", sagte IKG-Präsidentin Charlotte Knobloch dem Bayerischen Rundfunk.

Unter dem Motto "Jüdisch im Herzen" lädt die Gemeinde ab 13 Uhr auf den Münchner St.-Jakobs-Platz ein. Neben Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) wird auch Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) erwartet und bei der Eröffnung der Outdoor-Ausstellung "Jüdische Geschichten aus München und Oberbayern" dabei sein.

"Deutsche Geschichte immer auch jüdisch-deutsche Geschichte"

Mit der Schau will die Kultusgemeinde einen Beitrag dazu leisten, dass jüdisches Leben für selbstverständlich genommen wird. "Deutsche Geschichte ist immer auch jüdisch-deutsche Geschichte. Jüdische Menschen leben in Deutschland schon länger, als es Deutschland überhaupt gibt", sagt Knobloch.

Die Israelitische Kultusgemeinde bringt sich damit in das bundesweite Festjahr ein, das auf dem ersten urkundlichen Nachweis jüdischen Lebens in Mitteleuropa vor 1.700 Jahren fußt: Am 11. Dezember 321 hatte der römische Kaiser Konstantin die Stadtoberen in Köln per Edikt angewiesen, Juden Bürgerrechte einzuräumen, unter anderem die Ausübung öffentlicher Ämter.

Erste Erwähnung eines Münchner Juden 1229

An dem kulturellen Programm des Festjahres beteiligen sich bundesweit Synagogen-Gemeinden, Privatinitiativen, Kultur-Einrichtungen und Schulen. Für das Gebiet der heutigen Israelitischen Kultusgemeinde in München und Oberbayern ist die erste namentliche Erwähnung eines Münchner Juden auf das Jahr 1229 datiert.