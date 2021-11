1,6 Milliarden Dollar für Spezialeffekte-Firma von Peter Jackson

Star-Regisseur Peter Jackson verkauft Teile seiner Spezialeffekte-Firma Weta Digital an ein US-Software-Unternehmen. Wie der neuseeländische Oscar-Preisträger am Mittwoch mitteilte, will Unity Software 1,6 Milliarden Dollar (knapp 1,4 Milliarden Euro) für den Produzenten der Spezialeffekte der "Herr der Ringe"- Filme, der "Game of Thrones"-Reihe und vieler anderer Kinoerfolge wie "Avatar" bezahlen.

Die Technologie von Unity Software steckt in Spielen wie "Pokémon Go" oder "Call of Duty: Mobile". Mit der Übernahme bereitet man sich auf die nächste Entwicklungsstufe des Internets vor, das sogenannte Metaversum – damit ist eine virtuelle Welt gemeint, in der der man sich durch Technologien wie Augmented (AR) und Virtual Reality (VR) bewegen kann und die für jeden individuell anders aussehen kann. Facebook hat jüngst für das Metaversum eine eigene Abteilung gegründet.

Unity, das seinen Sitz in San Francisco hat, übernimmt den Angaben zufolge die Technologie-Abteilung von Weta Digital aus dem neuseeländischen Wellington. Der Rest wird in eine eigenständige Filmeffekte-Firma namens WetaFX ausgegliedert, die weiterhin mehrheitlich Jackson gehören wird.

Jackson erklärte, die von Weta Digital entwickelten Programme hätten in der Kreativbranche neue Maßstäbe gesetzt. Gemeinsam könnten Unity und Weta Digital nun jedem Künstler ermöglichen, "diese unglaublich kreativen und leistungsstarken Tools zu nutzen".