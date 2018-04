Spekulationen auf Twitter, Facebook von Co. Kritik an Hetze im Netz nach Amokfahrt in Münster

Die Nachricht von der Amokfahrt in Münster war noch ganz frisch, da waren die sozialen Netzwerke schon voll mit Spekulationen und Schuldzuweisungen. NRW-Ministerpräsident Laschet findet deutliche Worte für diese "Hetze" im Netz.

Immer und immer wieder appellierte die Polizei Münster am Samstag nach der tödlichen Amokfahrt an die Nutzer von sozialen Medien, auf wilde Spekulationen zu verzichten. "Bitte keine Gerüchte über Twitter und Facebook", twitterten die Beamten zum Beispiel. Oder: "Nehmt bitte Rücksicht auf die Opfer und die Familien und vermeidet Spekulationen und Gerüchte." Doch da hatten sich die Mutmaßungen über einen möglichen islamistischen Hintergrund der Tat – gepaart mit Schuldzuweisungen und Kritik an der Flüchtlingspolitik der Bundesregierung – längst rasend schnell verbreitet.

AfD-Politikerin von Storch zitiert Merkel

Einen Beitrag dazu leistete auch die stellvertretende AfD-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Beatrix von Storch. Kurz nach den ersten Meldungen über die Amokfahrt, als die Lage noch unübersichtlich war, twitterte sie sarkastisch den Satz "Wir schaffen das" – das berühmte Zitat von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zum Flüchtlingszuzug.

Kurze Zeit folgte ein weiterer Tweet der AfD-Politikerin: "Das muss kein islamischer Anschlag gewesen sein. Klar nicht. Und wenn sich ein deutscher Kranker als Täter herausstellt, dann konstatiere ich: Auch von deutschen Mördern und Verrückten haben wir beileibe mehr als genug. Wir brauchen keinen einzigen dazu."

Stegner attackiert von Storch

Für diese Äußerungen erntete die AfD-Politikerin reichlich Kritik. SPD-Vizechef Ralf Stegner bezeichnete von Storchs Tweets kurz und knapp als "ekelhaft" und verurteilte alle Hetz-Botschaften im Netz: "Das tragische Unglück von Münster ruft Leute auf den Plan, die das politisch instrumentalisieren und die Angehörigen der Opfer missbrauchen wollen. Das ist schändlich."

Der Parlamentarische Geschäftsführer der Linksfraktion, Jan Korte, sagte der Nachrichtenagentur AFP mit Blick auf die AfD-Politikerin: "Wer solch eine Tragödie politisch instrumentalisiert, ist politisch und moralisch kaputt." Und der Kabarettist Dieter Nuhr twitterte: "Es gibt Menschen, die sind nicht integrierbar. Und Beatrix von Storch gehört mit Sicherheit dazu."

Von Storch: "Der Islam wird wieder zuschlagen"

Schon am Samstagabend – keine drei Stunden nach der Amokfahrt – war klar, dass der Täter kein Flüchtling war, sondern ein Deutscher. Auf einen islamistischen Hintergrund gibt es keine Hinweise, vielmehr soll der Mann psychische Probleme gehabt haben.

Von Storch zeigte sich dennoch von der Kritik an ihr unbeeindruckt – und sorgte am Sonntag mit einem neuerlichen islamfeindlichen Tweet für Wirbel: "Ein Nachahmer islamischen Terrors schlägt zu. Und die Verharmlosungs- und Islam-ist- Vielfaltsapologeten jubilieren. Das Ausmaß des Jubels ist der Beweis, dass alle die geleugnete Gefahr genau sehen: Der Islam wird wieder zuschlagen. Die Frage ist nicht ob sondern wann."

Ministerpräsident Laschet fordert Besonnenheit

Als Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Sonntagmittag zusammen mit Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) den Tatort besuchte, lobte er zunächst die Besonnenheit und Solidarität der Münsteraner nach der Tat. Zugleich zeigte er sich verärgert über die Gerüchte und Spekulationen in den sozialen Netzwerken: Es würde sich wünschen, dass "diese besondere Münsteraner Erfahrung einer Friedenstadt" auch diejenigen erreicht hätte, die "ganz schnell bei Twitter und anderswo wieder das Hetzen begonnen haben". Für die Opfer sei es egal, welche Religion der Täter habe. Sie hätten einen Menschen verloren. "Und diesen Respekt sollte man immer im Blick haben."