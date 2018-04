Stückl versus Dobrindt Kreuzpflicht in Bayern: Streitthema auch im BR-Sonntags-Stammtisch

Die zunehmende Kritik an der Kreuz-Pflicht stößt in der CSU-Spitze auf Unverständnis. Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sieht in dem Beschluss des bayerischen Kabinetts eine wichtige Antwort in der aktuellen Integrationsdebatte. Volkstheater-Intendant Christian Stückl hält dagegen.

In die Debatte um eine Kreuz-Pflicht in Behörden in Bayern kann Alexander Drobrindt, Vorsitzender der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag, die zunehmende Kritik an der Entscheidung des bayerischen Kabinetts nicht verstehen. In der Sendung "Der Sonntags-Stammtisch" im BR-Fernsehen sagte er - auch an die Kritiker aus den Reihen der Kirchen gewandt - sie hätten sich "schon vor Monaten" zu Wort melden und Kritik äußern können. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder habe das Vorhaben bereits vor seinem Amtsantritt angekündigt.

Kreuz als Integrationshilfe?

Alexander Dobrindt nahm in der Sendung nach eigenen Angaben zum ersten Mal öffentlich zu dem Thema Stellung. Ihm sei wichtig vor dem Hintergrund des großen Themas Integration deutlich zu machen: "Wohin wollen wir eigentlich integrieren...". Der Kreuz-Beschluss helfe, diese Frage zu beantworten.

Kreuz als Wahlkampfthema?

Zu den Kritikern gehörden beispielsweise mehrere Kirchenvertreter, Oppositionspolitiker, zahlreiche Studenten und auch der prominente Regisseu und Intendant des Münchner Volkstheaters Christian Stückl. Für ihn missbrauche die CSU das Kreuz und instrumentalisiere das christliche Symbol für den Wahlkampf in Bayern. Er sagte beim "Sonntags-Stammtisch": "Es wird meines Erachtens ganz bewusst auch damit ausgegrenzt."

CSU-Politiker Alexander Dobrindt weist den Wahlkampf-Vorwurf zurück: "Politiker haben auch Überzeugungen", das müsse man akzeptieren.