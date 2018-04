Verständnis für Kreuz-Erlass Kreuz-Debatte: Ex-Minister Spaenle unterstützt Söder

Der ehemalige bayerische Kultusminister Ludwig Spaenle (CSU) hat sich in der Kreuzdebatte hinter Ministerpräsident Markus Söder (CSU) gestellt. Dem Bayerischen Rundfunk sagte Spaenle, man müsse schon den bewussten Willen zum Missverständnis haben, wenn man sage, dass Söder sich als Bischof geriert. Söder würde im Gegenteil auf dem Boden der bayerischen Verfassung handeln.

Distanz gegenüber allen Religionen

Diese nimmt in der Präambel ausdrücklich Bezug auf Gott und auf Werte, die vor der Verfassung grundgelegt seien. In Artikel 131 heiße es außerdem, so Spaenle weiter – die Schulen betreffend – zu den obersten Bildungszielen gehöre die Ehrfurcht vor Gott. Damit weise Söder, selbst ein Organ der bayerischen Verfassung, lediglich auf zentrale Grundsätze der bayerischen Verfassung hin. Die bayerische Verfassung sei im Übrigen keine wertneutrale Verfassung. Es gebe in ihr auch kein Äquidistanzgebot – sprich eine Vorschrift, die dieselbe Distanz gegenüber allen Religionen vorschreibe, so Spaenle im Bayerischen Rundfunk.

"Der bayerische Ministerpräsident steht mit seinem Vorstoß auf dem Boden der bayerischen Verfassung." Ex-Minister Ludwig Spaenle

Söder: Kreuz bündelt Grundidee eines säkularen Staates

Söder selbst verteidigte den Erlass mit den Worten:

"Natürlich ist das Kreuz in erster Linie ein religiöses Symbol. Aber im Symbol des Kreuzes bündelt sich auch die Grundidee eines säkularen Staates." Ministerpräsident Markus Söder

Die Frage, ob sich die CSU bei christlichen Wählern anbiedern wolle, beantwortete er mit "Nein".

Unterländer (CSU): Verständnis für Kirchenkritik am Kreuzerlass

Der Vorsitzende des Landeskomitees der Katholiken in Bayern, der CSU-Landtagsabgeordnete Joachim Unterländer, äußerte Verständnis für die Kritik der Kirchen. Er halte es "für sehr sinnvoll in dem Zusammenhang, wenn man, was die Umsetzung anbelangt, auch mit den Kirchen weiter das Gespräch sucht", sagte Unterländer im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk.

"Wir brauchen bei dieser Frage ein gesellschaftliches Miteinander und nicht die Spaltung und Trennung." Joachim Unterländer, Vorsitzender des Landeskomitees der Katholiken in Bayern und CSU-Landtagsabgeordneter in der radioWelt am Mittag im Bayerischen Rundfunk

Er selbst sei ein "differenzierter Befürworter des Vorgangs", sagte er in der radioWelt am Mittag. Kreuze in öffentlichen Gebäuden verstehe er "als Zeichen des Glaubens, aber auch als Zeichen der kulturellen Identität", so Unterländer. "Aber ich sehe auch die Notwendigkeit, hier im Dialog miteinander das Thema weiterzuführen. Und deshalb habe ich für beide Seiten Verständnis."

Scharfe Kritik von Reinhard Marx

"Wenn das Kreuz nur als kulturelles Symbol gesehen wird, hat man es nicht verstanden." Kardinal Marx, Erzbischof von München und Freising

Der Vorsitzende der katholischen Deutsche Bischofskonferenz betonte: "Dann würde das Kreuz im Namen des Staates enteignet." Es stehe dem Staat nicht zu, zu erklären, was das Kreuz bedeute. Das Kreuz könne man nicht haben ohne den Mann, der daran gehangen hat, sagte Marx. "Es ist ein Zeichen des Widerspruchs gegen Gewalt, Ungerechtigkeit, Sünde und Tod, aber kein Zeichen gegen andere Menschen."

Ein Kreuz aufzuhängen bedeute, dass man sich an den Worten dessen orientieren will, der am Kreuz für die ganze Welt gestorben sei. "Das ist eine Provokation, für jeden Christen, für die Kirche, aber auch für den Staat, der sich auf dieses Zeichen beziehen will", sagte der Kardinal weiter. Die gesellschaftliche Debatte über das Kreuz hält Marx für wichtig. Dafür müsse man aber alle einbeziehen: Christen, Muslime, Juden und jene, die gar nicht gläubig sind.

Kritik auch vom Landesbischof der Evangelischen Kirche

Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), äußerte sich zuletzt auf Facebook. Sein Kommentar fiel zurückhaltender aus: Er wolle die Debatte nicht personalisiert führen, "sondern hart an der Sache".

"Dass wir als Christen alles tun, um die Inhalte, für die das Kreuz steht, in die Herzen der Menschen zu bringen und unsere eigenen Herzen immer wieder darauf auszurichten, ist hoffentlich eine Selbstverständlichkeit." Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm

Das dürfe aber nie für irgendwelche Zwecke instrumentalisiert werden.

Mehrheit der Deutschen laut Emnid-Umfrage gegen Kreuzpflicht

Einer Umfrage von Emnid zufolge, die von der Bild am Sonntag in Auftrag gegeben wurde, lehnten 64 Prozent der Befragten eine Kreuzpflicht für Behörden ab. 29 Prozent waren dafür. 38 Prozent der katholischen Befragten würden eine Kreuz-Pflicht befürworten. Unter Protestanten sind 62 Prozent dagegen und 34 Prozent dafür.

Wissenschaftsministerin Kiechle ändert ihre Meinung

Bayerns Wissenschaftsministerin Marion Kiechle (CSU) sorgte für Unruhe: Zunächst bezeichnete sie in einer Talkshow den Erlass als "keine besonders kluge Idee". Später teilte sie dagegen in einer Erklärung der Staatsregierung mit, sie stehe klar zum einstimmigen Beschluss des bayerischen Kabinetts, (...) weil das Kreuz für die christliche Tradition Bayerns stehe.

Kritik an Söder von den Grünen

Bundestags-Vizepräsidentin Claudia Roth (Grüne) warf Söder vor, nicht nur Religion zu instrumentalisieren, sondern auch Millionen Menschen auszugrenzen - Muslime, Atheisten und Juden: Söder missbrauche das Kreuz für seinen Wahlkampf und vermische bewusst Religion und Politik.

Würzburger Jura-Professor Hilgendorf: "Monopolanspruch"

Der Würzburger Jura-Professor Erik Hilgendorf hat sich ebenfalls in die Diskussion eingeschaltet: Es könne der Eindruck entstehen, dass das Kreuz sozusagen einen "Monopolanspruch auf Menschenrechte, auf Menschenwürde, auf Aufklärung" erhebe. Das sei historisch völlig falsch.

"Das Christentum musste durch die Aufklärung erst gezwungen werden, sich in Richtung Menschenrechte zu entwickeln. Offenheit für Menschenrechte und Menschenwürde finden sich durchaus auch im Judentum und durchaus auch im Islam." Würzburger Jura-Professor Erik Hilgendorf

Anordnung der Staatsregierung

Die bayerische Staatsregierung hatte in ihrer Kabinettssitzung am vergangenen Dienstag die allgemeine Geschäftsordnung für die Behörden des Freistaats geändert. Demnach muss ab 1. Juni im Eingangsbereich aller staatlichen Dienstgebäude als Ausdruck der "geschichtlichen und kulturellen Prägung Bayerns" deutlich wahrnehmbar ein Kreuz als sichtbares Bekenntnis zu den Grundwerten der Rechts- und Gesellschaftsordnung angebracht werden.

Diese Anordnung der Staatsregierung hat für teils scharfe Kritik von verschiedenen Juristen, Parteien und Kirchenvertretern gesorgt - es gab vereinzelt aber auch Zustimmung für den Beschluss.